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Valery Revello conmovió a sus seguidores tras compartir un video junto a su hija mayor, Vitto, de 7 años, fruto de su relación con el futbolista Sergio Peña, en el que le entrega una impactante sorpresa: una lujosa camioneta.

La modelo e influencer, de 31 años y actualmente embarazada de su tercer hijo, acompañó el emotivo momento con un mensaje en el que resaltó el esfuerzo detrás de sus logros y su deseo de brindarles lo mejor a sus hijos gracias a su trabajo.

"Desde que naciste, Vitto, soñé con tener todo para ti y para mí; y por más que la meta estaba alta, nunca dejé de pensar en alto y trabajar todos los días por nosotras. Esto es solo el comienzo, mi reinita linda. Los amo a ti y a tus hermanos", escribió Revello en su cuenta oficial de Instagram.

¿Cómo reaccionó la hija de Valery Revello al recibir una camioneta de regalo?

Según las imágenes compartidas por Valery Revello, los colaboradores de la concesionaria retiraron la cubierta que ocultaba la moderna camioneta negra frente a Vitto, su hija de 7 años. La menor quedó en shock durante algunos segundos y, totalmente emocionada, comenzó a saltar de alegría junto a su madre antes de darse un conmovedor abrazo. Después, subió al vehículo para conocer cómo lucía por dentro.

"Qué bonita es la vida cuando cumples tus sueños y luchas por ellos todos los días, cuando te lo propones desde hace mucho y se vuelven realidad", escribió la modelo. Además, dedicó un agradecimiento especial a su novio, Tomás Tudela, padre de su hijo menor y del bebé que actualmente lleva en su vientre.

"Tú mi amor, eres mi ejemplo más grande que tengo de conseguir todo lo que propongo. Te amo, Tomás Tudela", compartió la influencer, con quien está por cumplir tres años de relación.

¿Cuál es la extraña condición que presenta Valery Revello?

Muchos usuarios en redes sociales se han preguntado por qué Valery Revello tiene un ojo verde y el otro marrón. La modelo presenta heterocromía, una condición poco común que provoca diferencias en el color de los ojos o variaciones de tonalidad en el iris. En el caso de la influencer, el hecho de que cada ojo presente un color distinto suele darse desde el nacimiento.

Sin embargo, lejos de significar una dificultad en su día a día, esta particularidad se ha convertido en uno de sus rasgos más llamativos, que suele lucir con naturalidad en fotos y publicaciones en redes sociales.