Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, firmó un compromiso en defensa de la familia y la libertad religiosa en una iglesia evangélica en Lima antes del debate del JNE.

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, firmó un compromiso en defensa de la familia y la libertad religiosa en una iglesia evangélica en Lima antes del debate del JNE.

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Horas antes del debate presidencial, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el candidato Roberto Sánchez llegó a la iglesia cristiana Vida de Dios, ubicada en Mirones Bajo, Cercado de Lima, para firmar un compromiso en defensa de la familia, la vida y la libertad religiosa. Ante esa muestra de fe, la cantante Katy Jara se mostró sorprendida.

A través de sus redes sociales, Katy Jara, quien se convertirá en madre por tercera vez, aplaudió la iniciativa del candidato presidencial de Juntos por el Perú y espera que esa fe sea genuina. “Solo Dios conoce el corazón de las personas y si realmente este varón Roberto Sánchez pone en primer lugar a Dios en su vida y sus intenciones para nuestro país son buenas, entonces Dios lo respaldará”, expresó.

Katy Jara habla de la fe de Roberto Sánchez

El último domingo 31 de mayo, Roberto Sánchez fue captado junto al pastor evangélico Anthony Lastra Velarde, quien fue guía espiritual de Pedro Castillo y Dina Páucar y quien, desde hace algunos años, ha sido puente entre la comunidad evangélica y el poder político. Bajo la presencia de algunos simpatizantes, el líder de Juntos por el Perú recibió la bendición de los representantes religiosos, lo que generó que Katy Jara hablara sobre el tema.

“Para sorpresa de muchos, a tan solo 1 hora y media de iniciar el debate presidencial, él ha decidido asistir a una iglesia evangélica para elevar una oración junto a varios pastores de la capital. No olvidemos que solo Dios conoce las intenciones de el corazón y el Señor juzgará”, expresó.

Katy Jara reacciona ante la fe de Roberto Sánchez.

Cabe recordar que el debate presidencial se realizó una semana antes de la segunda vuelta, programada para este domingo 7 de junio. Keiko Fujimori apeló a la presencia de Antauro Humala en el partido de Roberto Sánchez y señaló que sus contrincantes representaban el caos y ellos, el orden. Por su parte, el huaralino le recordó su poca experiencia laboral y la aprobación de las leyes procrimen por parte del fujimorismo.