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Reimond Manco arremete contra mujer que difundió chats comprometedoras: “Me ha lastimado mucho, yo la consideraba mi amiga”

Reimond Manco admite haber sido infiel y reconoce la decepción hacia Maydiel, a quien consideraba su amiga. Su polémica ha llevado al fin de su matrimonio con Lilia Moretti.

Reimond Manco enfrenta una controversia tras intercambiar mensajes inapropiados con Maydiel, moderadora de sus redes sociales. Fotos: captura/ATV
Reimond Manco enfrenta una controversia tras intercambiar mensajes inapropiados con Maydiel, moderadora de sus redes sociales. Fotos: captura/ATV | Fotos: captura/ATV

Reimond Manco se encuentra en el ojo de la polémica tras darse a conocer que intercambiaba mensajes inapropiados con Maydiel, quien fue moderadora de sus redes sociales. Sin embargo, la madrugada del miércoles 15 de abril, el exfutbolista y la joven en cuestión negaron haber faltado el respeto a su esposa y aseguraron que el material fue manipulado por una seguidora como acto de venganza.

La versión del exídolo de Alianza Lima y Maydiel no convenció al público y, parece que, tampoco a su esposa, Lilia Moretti, quien decidió poner fin a la relación. Posteriormente, el popular ‘Rey’ reconoció su error y anunció que se presentaría en el programa de Magaly Medina para ofrecer su versión de los hechos.

PUEDES VER: Esposa de Reimond Manco le dedica conmovedor mensaje tras verlo llorar y pedir perdón en TV: "Quiero que tengas claro que no estás solo"

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Reimond Manco decepcionado de Maydiel 

Desde que inició su interacción con Magaly Medina, el comentarista deportivo admitió que le fue infiel a su esposa y que tuvo conversaciones subidas de tono con otras mujeres. Sin embargo, también expresó su indignación hacia Maydiel por traicionar su amistad y generar toda la polémica que terminó con su matrimonio.

“Lo de esta chica, la verdad, que a mí me ha lastimado mucho. De verdad, yo sí la consideraba mi amiga, pero bueno, a veces uno se equivoca, uno confía en personas que no debe confiar”, dijo para las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ la noche del miércoles 15 de abril.

En vez de darle la razón, Magaly Medina le recordó que fue su culpa. “Pero ni a tu mejor amiga no le envías tu pack, pues, así fuera tu mejor amiga. Igual es un hecho deleznable, un hecho censurable”, respondió la ‘Urraca’. 

Por otro lado, Reimond reconoció que todo lo que dijo Maydiel en el live de TikTok fue para ayudarlo. “Ella intentó reivindicarse o intentó quizá limpiarme porque sabe el error que cometió, pero ya el daño está hecho”, indicó Manco. “El error lo cometiste tú, no lo cometió ella. Estas mujeres siempre se van a aprovechar y van a jalar agua para su molino, pero el primero que abrió la puerta fuiste tú. El que debió poner los límites fuiste tú”, sentenció la periodista.


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