Encuesta Presidencial IPSOS: Roberto Sánchez lidera en zona rural con 53.9% y Keiko Fujimori en Lima con 52.2%
De acuerdo con el simulacro de voto del 29 y 30 de mayo de Ipsos, Roberto Sánchez cuenta con mayor intención en el centro, sur y oriente del país. Fujimori, solo en Lima y el norte.
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A siete días de la segunda vuelta electoral, la encuesta presidencial de Ipsos reveló que el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, lidera la intención de voto en las zonas rurales con 53,9%, mientras que su contendora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, solo obtiene una ventaja en Lima Metropolitana, donde alcanza el 52,2%.
En detalle, Sánchez registra un respaldo de 27,4% en la capital. Sin embargo, su apoyo es mayor en las macrorregiones del país: obtiene 42,8% en el centro, 56,8% en el sur y 49,5% en el oriente. En promedio, alcanza una intención de voto de 43,7% en el interior del país y de 38,9% en otras ciudades del Perú.
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Por su parte, Fujimori concentra su principal fortaleza electoral en Lima y el norte del país. En esta última macrorregión registra una intención de voto de 44%. No obstante, su respaldo disminuye en otras zonas: alcanza 39,2% en otras ciudades, 34,5% en el interior del país y apenas 24,4% en las áreas rurales.
En las macrorregiones donde Sánchez mantiene la delantera, Fujimori obtiene 39,4% de intención de voto en el centro, 17,8% en el sur y 34,3% en el oriente.