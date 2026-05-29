Arqueólogos en Alemania descubrieron un canal romano de 2.000 años enterrado en terrenos agrícolas. Este hallazgo revela una estructura clave para el transporte en el Alto Rin. | Ilustración con IA/ChatGPT

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Un equipo de arqueólogos descubrió en Alemania un canal edificado por el Imperio Romano hace unos 2.000 años, una infraestructura oculta hasta hoy bajo terrenos agrícolas. La investigación científica, publicada en la revista Land, demuestra que los ingenieros romanos diseñaron deliberadamente esta vía navegable para conectar diversos asentamientos con el río Rin (Rhenus). Este hallazgo arqueológico revela cómo el proyecto facilitó el tránsito de embarcaciones en la región del Alto Rin alemán, un dato que capta por completo el interés de la ciencia moderna.

Esta obra modificó el paisaje local y funcionó como soporte logístico y militar para las fuerzas de Roma en la frontera del limes germánico, por lo que se convirtió en una pieza clave de la red de comunicaciones fluviales en el norte de Europa. De hecho, el estudio principal resalta su relevancia histórica al precisar que no se trataba de una vía secundaria del Rin, sino "completamente artificial, construido y utilizado intensamente por los romanos”.

¿Qué secretos esconde el canal romano hallado en Alemania sobre sus rutas militares?

Un reciente hallazgo arqueológico revela una estructura artificial de 15 metros de ancho y 2,5 metros de profundidad que facilitó el tránsito de embarcaciones con tropas y suministros hacia el Rin. Mediante análisis geomagnéticos, de resistividad eléctrica y de sedimentos, los científicos confirmaron que esta obra de ingeniería civil no corresponde a un cauce natural. El uso de tecnologías no invasivas permitió verificar la planificación deliberada detrás de este descubrimiento.

La vía navegable, que integraba el sistema fluvial Landgraben/Schwarzbach, demuestra la capacidad de esa civilización para modificar el entorno cuando las necesidades estratégicas lo requerían. La obra evidencia que los conquistadores alteraban la geografía para optimizar sus líneas de abastecimiento.

El pasaje conectaba directamente con el burgus de Trebur-Astheim, un fuerte tardorromano erigido bajo el mandato del emperador Valentiniano I entre los años 364 y 375 d. C. Dicho puesto fortificado funcionaba como un puerto interior seguro dotado de defensas y una dársena artificial. Al enlazar este bastión con el eje del Rin, el ejército imperial agilizaba el despliegue de sus soldados en la frontera germánica y consolidaba el agua como una vital “vía militar”.

¿Cómo fue el hallazgo de este canal romano y qué misterios quedan por resolver?

Un grupo de investigadores detectó inicialmente el canal mediante prospecciones en campos agrícolas. Aunque al principio la anomalía rectilínea parecía un cauce natural antiguo, el equipo confirmó la intervención humana gracias a herramientas avanzadas. Específicamente, emplearon "gradimetría magnética, tomografía de resistividad eléctrica y análisis de sedimentos" para certificar que la estructura era una obra artificial y no un brazo fluvial.

A pesar del éxito en la caracterización morfológica, la cronología exacta de construcción y uso sigue siendo un misterio. Los expertos manejan un amplio margen temporal que va desde el siglo I hasta finales del IV d. C., con indicios de operatividad hasta el siglo VIII bajo el cuidado de comunidades merovingias y carolingias. Por lo tanto, el registro arqueológico actual aún no ha definido si hubo fases constructivas distintas o modificaciones a lo largo del tiempo.

El desafío futuro radica en comprender el impacto de esta infraestructura en la red de vías fluviales del Hessische Ried. Los científicos buscan precisar la interacción del conducto con los asentamientos civiles romanos contiguos y otros sistemas hidráulicos regionales. Un estudio comparativo permitirá situar este hallazgo en un contexto más amplio de gestión del agua y transporte en Europa occidental.