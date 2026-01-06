La inesperada salida de Beto Ortiz de Panamericana TV sacudió el mundo del espectáculo nacional. En pleno éxito de la temporada 2025 de 'El valor de la verdad', el conductor anunció el cierre de su emblemático programa de confesiones y confirmó su retorno a Willax con 'Beto a saber', su emblemático espacio de enfoque político, esta vez en el marco de las elecciones presidenciales de 2026.

Días después de dejar el canal 5, el periodista rompió el silencio y explicó las verdaderas razones de su decisión, descartando versiones que apuntaban a un despido.

Beto Ortiz desmiente que lo hayan despedido de Panamericana TV

En una reciente transmisión del programa 'Ouke', conducido por Carlos Orozco, Beto Ortiz apareció como invitado y no dudó en descartar los rumores de un supuesto despido. "No me dejaron ir; sería injusto decir que me dejaron ir", manifestó al inicio.

En esa línea, reveló por primera vez que se encontraba listo para renovar su vínculo laboral con Panamericana TV; sin embargo, decidió dar un paso al costado de forma voluntaria debido a una convicción personal. "Yo estaba con el contrato y el lapicero, pero a veces tienes una especie de intuición. Ahí sigues las señales, sigues tu vibra, y sentí que no debía firmar", confesó.

"El programa más exitoso del canal": Beto Ortiz defiende su trabajo en 'El valor de la verdad'

Asimismo, Beto Ortiz resaltó la relevancia de 'El valor de la verdad', al cual describió como el programa más destacado de Panamericana TV, pese a que la audiencia varió con el paso de las ediciones en 2025. "Yo me fui feliz porque fue el programa más exitoso del canal", aseveró.

Por otro lado, el conductor defendió la importancia histórica de la televisora y rechazó las críticas que minimizan su peso en el ámbito nacional. "Panamericana Televisión es un canal emblemático. El que diga que no es la catedral miente porque es más importante que América; lo que pasa es que ha pasado por unas temporadas nefastas", manifestó.