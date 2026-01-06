Beto Ortiz desmiente que lo hayan despedido de Panamericana TV y revela la verdad detrás de su salida del canal: "Sentí que no debía firmar"
El periodista Beto Ortiz rompió su silencio tras rumores de un despido por parte de Panamericana TV. Además, defendió su trabajo en 'El valor de la verdad', al que describió como el programa más exitoso del canal.
- Guillermo Dávila ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad' tras hablar de Gisela Valcárcel, Keiko Fujimori y su romance con Denisse Dibós
- Tilsa Lozano ganó S/ 50.000 en 'El valor de la verdad': estas fueron todas sus confesiones en el sillón rojo
La inesperada salida de Beto Ortiz de Panamericana TV sacudió el mundo del espectáculo nacional. En pleno éxito de la temporada 2025 de 'El valor de la verdad', el conductor anunció el cierre de su emblemático programa de confesiones y confirmó su retorno a Willax con 'Beto a saber', su emblemático espacio de enfoque político, esta vez en el marco de las elecciones presidenciales de 2026.
Días después de dejar el canal 5, el periodista rompió el silencio y explicó las verdaderas razones de su decisión, descartando versiones que apuntaban a un despido.
TE RECOMENDAMOS
ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD
PUEDES VER: Beto Ortiz confirma su regreso a Willax tras el fin de ‘El valor de la verdad’ con provocador mensaje: 'Lo peor está por venir'
Beto Ortiz desmiente que lo hayan despedido de Panamericana TV
En una reciente transmisión del programa 'Ouke', conducido por Carlos Orozco, Beto Ortiz apareció como invitado y no dudó en descartar los rumores de un supuesto despido. "No me dejaron ir; sería injusto decir que me dejaron ir", manifestó al inicio.
En esa línea, reveló por primera vez que se encontraba listo para renovar su vínculo laboral con Panamericana TV; sin embargo, decidió dar un paso al costado de forma voluntaria debido a una convicción personal. "Yo estaba con el contrato y el lapicero, pero a veces tienes una especie de intuición. Ahí sigues las señales, sigues tu vibra, y sentí que no debía firmar", confesó.
PUEDES VER: Guillermo Dávila confiesa que una de sus hijas no habla con él desde hace 8 años por el caso de Vasco Madueño: 'Está brava conmigo'
"El programa más exitoso del canal": Beto Ortiz defiende su trabajo en 'El valor de la verdad'
Asimismo, Beto Ortiz resaltó la relevancia de 'El valor de la verdad', al cual describió como el programa más destacado de Panamericana TV, pese a que la audiencia varió con el paso de las ediciones en 2025. "Yo me fui feliz porque fue el programa más exitoso del canal", aseveró.
Por otro lado, el conductor defendió la importancia histórica de la televisora y rechazó las críticas que minimizan su peso en el ámbito nacional. "Panamericana Televisión es un canal emblemático. El que diga que no es la catedral miente porque es más importante que América; lo que pasa es que ha pasado por unas temporadas nefastas", manifestó.