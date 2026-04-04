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Beto Ortiz revive el ‘sillón rojo’ y pone en aprietos a Paolo Guerrero con incómodas preguntas

El periodista sorprendió a Paolo Guerrero con una pregunta sin filtros durante su encuentro en el programa de streaming, generando tensión en plena entrevista.

Paolo Guerrero se reencuentra con Beto Ortiz. Foto: composición LR/YouTube
Paolo Guerrero se reencuentra con Beto Ortiz. Foto: composición LR/YouTube

Paolo Guerrero y Beto Ortiz protagonizaron un momento inesperado en el programa de streaming 'VPM', del canal +QTV, cuando el periodista recreó el recordado formato del 'sillón rojo' y lanzó una pregunta directa que sorprendió al futbolista. “¿Alguna vez un hombre te ha hecho alguna propuesta indecente?”, fue la interrogante que dejó al ‘Depredador’ con la cabeza agachada.

Aunque el conductor de Willax fue el invitado al espacio de streaming, terminó siendo quien puso en aprietos al capitán de la selección peruana, generando expectativa entre los seguidores del programa por el adelanto de la entrevista.

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Beto Ortiz se reencuentra con Paolo Guerrero y revive el 'sillón rojo'

El programa 'VPM' reunió al jugador de Alianza Lima y Beto Ortiz en una dinámica que recordó al icónico 'sillón rojo', caracterizado por preguntas sin filtros. En esta ocasión, el periodista no dudó en mantener su estilo frontal, llevando al futbolista a un terreno más personal.

Sin embargo, el ‘Depredador’ también tomó la iniciativa y decidió invertir los papeles. Durante la conversación, la expareja de Ana Paula Consorte lanzó preguntas al comunicador como: “¿Tienes algún candidato presidencial ahorita?” y “¿Es cierto que has coqueteado con algún invitado en televisión?”.

El presentador de 58 años, por su parte, confesó sentirse nervioso ante esta situación. Además, incrementó la expectativa del público al compartir en su cuenta de Instagram una fotografía junto al delantero, acompañada del mensaje: “Este sábado desde las 11.00 p. m., el reencuentro soñado con mi amor platónico Paolo Guerrero”.

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La vez que Beto Ortiz habló sin filtros sobre su gusto por Paolo Guerrero

A lo largo de su trayectoria, el periodista ha expresado abiertamente su admiración por el futbolista. Uno de los momentos más recordados ocurrió en el programa 'Enemigos Íntimos', en el que Ortiz llegó a simular un desmayo al ver al deportista, generando risas entre el público.

Asimismo, en una entrevista para 'Un café con la Chevez' en 2023, el presentador contó detalles sobre cómo surgió su interés por el delantero, recordando también un partido amistoso en el que coincidieron. “Eso fue una apuesta, fue un infierno, pero al menos lo pude perseguir en la vida real”, comentó entre risas.

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