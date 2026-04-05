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Paolo Guerrero criticó el estilo de juego de Universitario tras derrota en el clásico: "Da bronca perder con un equipo así"

El 'Depredador' se refirió acerca de la caída de Alianza Lima ante Universitario en el clásico del fútbol peruano por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026.

Paolo Guerrero mostró su molestia tras caída de Alianza Lima en el clásico. Foto: Jax Latin Media/composición LR
Paolo Guerrero mostró su molestia tras caída de Alianza Lima en el clásico. Foto: Jax Latin Media/composición LR

La fecha 9 del Torneo Apertura viene dejando grandes resultados, uno de ellos es el triunfo de Universitario 1-0 ante Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano. Los cremas lograron una victoria que los pone nuevamente en la pelea por el campeonato. Luego del partido, Paolo Guerrero declaró para la prensa y dejó en evidencia su malestar tras la caída ante el elenco crema.

El ‘Depredador’ se refirió acerca del estilo de juego del conjunto dirigido por Javier Rabanal y mostró su enojo por el resultado. "Hay que seguir trabajando. Creo que hubiésemos tenido un mejor partido. Es así y da bronca perder con un equipo así, a base de pelotazos. Nosotros tratábamos de jugar y encontrar a los hombres libres. Que nos hagan un gol así, da bronca", mencionó para los medios.

-VIDEO-

PUEDES VER: Pablo Guede resta importancia a derrota de Alianza Lima ante Universitario en el clásico: "Seguimos allá arriba"

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Paolo Guerrero criticó estilo de juego de Universitario tras caer en el clásico del fútbol peruano

El capitán blanquiazul sostuvo que fue un encuentro parejo, donde no hubo superioridad clara de ningún equipo hasta antes que Universitario se pusiera adelante en el marcador. "Fue un partido muy equilibrado y nos vamos con bronca porque nos hacen ese gol. No corríamos riesgo y no había ningún peligro", indicó Guerrero en zona mixta.

Con esta derrota, Alianza Lima se mantiene con 20 puntos en la tabla de posiciones del Torneo Apertura. Ahora, deberá esperar el duelo entre Chankas ante FC Cajamarca, ya que, de ganar el conjunto andahuaylino se pondría como líder absoluto del campeonato.

PUEDES VER: Universitario se pronunció tras incidente en estadio de Alianza Lima previo al clásico: "Hacemos un llamado a todos nuestros hinchas"

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¿Cuándo es el siguiente partido de Alianza Lima?

El próximo duelo de Alianza Lima será ante ADT por la fecha 10 del Torneo Apertura. Este encuentro se realizará el próximo martes 14 de abril a las 3.15 p. m. en el estadio Unión Tarma.

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