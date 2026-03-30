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Hernán Barcos sobre si su carrera fue mejor que la de Paolo Guerrero: "En su prime es excepcional, diferente"

Durante su aparición en el programa 'Enfocados' de Jefferson Farfán, el exgoleador de Alianza Lima habló sobre la trayectoria del delantero peruano Paolo Guerrero.

Hernán Barcos y Paolo Guerrero son jugadores identificados con Alianza Lima. Foto: composición LR/Enfocados/Alianza Lima
Hernán Barcos y Paolo Guerrero son jugadores identificados con Alianza Lima. Foto: composición LR/Enfocados/Alianza Lima

La reciente edición del podcast ‘Enfocados’ generó diversas reacciones entre los aficionados. Hernán Barcos conversó con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola sobre diversos episodios de su trayectoria profesional; sin embargo, uno de los momentos más comentados giró en torno al veterano delantero Paolo Guerrero.

Durante la conversación, el popular ‘Pirata’ se pronunció sobre la comparación con el histórico goleador de la selección peruana. Ambos futbolistas jugaron en Alianza Lima entre el 2024 y 2025.

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Hernán Barcos sobre comparación con Paolo Guerrero

En un primer momento, Hernán Barcos no dudó en elogiar la trayectoria de Paolo Guerrero, quien paseó su fútbol por equipos como Flamengo de Brasil y Bayern Múnich de Alemania.

“Creo que, para tirarla al córner, Paolo Guerrero en su prime es excepcional, diferente, un jugador espectacular. Tiene o tuvo una carrera, no sé si mucho más exitosa que la mía, pero en general siento que Paolo ha tenido una carrera superior a la mía”, mencionó.

No obstante, el atacante de 41 años indicó que, si comparan el paso de ambos por Alianza Lima, por ahora hay una diferencia marcada.

“Ahora en Alianza Lima sería Hernán Barcos. Pero en Alianza yo tuve mejor carrera por ahora, autodavía falta, él está allá. Todavía tiene mucho para dar y lo viene demostrando estos últimos años, pero en general creo que Paolo ha tenido una carrera superior a la mía”, concluyó.

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¿En qué clubes jugó Hernán Barcos?

Hernán Barcos tuvo la oportunidad de jugar en grandes clubes de Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia y Perú.

  • Racing Club (Argentina)
  • Guaraní (Paraguay)
  • Olmedo (Ecuador)
  • Estrella Roja (Serbia)
  • Huracán (Argentina)
  • Shangái Shenhua (China)
  • Shenzhen Ruby (China)
  • LDU Quito (Ecuador)
  • Palmeiras (Brasil)
  • Gremio (Brasil)
  • Sporting Lisboa (Portugal)
  • Vélez Sarsfield (Argentina)
  • Cruzeiro (Brasil)
  • Atlético Nacional (Colombia)
  • Bashundhara Kings (Bangladesh)
  • Alianza Lima (Perú)
  • FC Cajamarca (Perú).
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