Magaly Medina no ocultó su molestia frente a Beto Ortiz. La conductora de 'Magaly TV, la firme' cuestionó duramente al periodista luego de que este respaldara la idea de que Marisel Linares estaba siendo "linchada" por el caso de Lizeth Marzano. Sorprendida por su postura, la popular 'Urraca' le recordó a Ortiz el episodio en el que él se burló de ella tras su paso por prisión en 2008, cuando fue recluida en el penal de Santa Mónica por un juicio perdido contra Paolo Guerrero.

La popular 'Urraca' evocó incluso la carta pública que Beto leyó en vivo frente al penal, gesto que no dudó en reprocharle con indignación en plena transmisión en vivo de su programa en ATV.

Magaly Medina le recuerda a Beto Ortiz cómo se burló de ella cuando estaba en la cárcel

La reacción de Magaly ocurrió el 26 de febrero, durante la entrevista que un reportero y un abogado relacionados con el caso Lizeth Marzano ofrecieron en 'Magaly TV, la firme'. Al escuchar la postura de Beto Ortiz, la conductora reaccionó sin filtro: "Beto me sorprende. Él que habla de linchamientos mediáticos, que en este país estamos acostumbrados".

Enseguida, Medina recordó con irritación el episodio de su encarcelamiento en 2008 y cómo Ortiz se ensañó contra ella en ese momento. "Cuando estuve en la cárcel de una manera muy injusta por solamente un desfase horario, porque todo lo demás era cierto. Este hombre salió de la concentración… ahora nos damos cuenta de qué pasa en las concentraciones. Yo recuerdo que él fue y sí, yo fui sangre para los leones como él en ese momento", detalló.

La popular 'Urraca' no se detuvo allí y expuso los detalles del linchamiento mediático que asegura haber sufrido por parte del periodista. "Hasta me escribió una carta pública y la leyó al aire. Se fue hasta la puerta de Santa Mónica, donde yo estaba, a leerla, a querer entregármela, a hacer un show. La leyó, se burló. Hizo 50.000 programas linchándome cuando yo ya estaba linchada en una cárcel sin poder defenderme. Así que, perdón, no hablemos de linchamientos porque todos tenemos rabo de paja", sentenció.

¿Qué dijo Beto Ortiz sobre Marisel Linares?

La postura de Beto Ortiz que generó el rechazo de Magaly Medina fue compartida por el periodista en 'Beto a saber' el 25 de febrero, luego de conocerse que Willax separó a Marisel Linares por el caso Lizeth Marzano. Todo sucedió cuando el abogado Humberto Abanto, invitado del programa, se mostró indignado por lo que consideraba un ensañamiento contra la periodista. "Lo primero que te voy a decir es que a mí me molestan profundamente los linchamientos", manifestó el letrado. Beto lo secundó afirmando que a él también le fastidian estas situaciones.

En esa línea, Abanto expresó: "Creo que es el acto más cobarde que se puede hacer y lo que han hecho con Marisel Linares es un linchamiento. Es una persona y, como cualquier persona, y te lo digo porque yo lo he vivido, puede vivir un drama en un momento determinado. Y que un fiscal, viendo el linchamiento, tratando de treparse a la ola de popularidad, incorpore a Marisel Linares a las investigaciones, es una doble monstruosidad (…). Seguimos en el populismo punitivo de algunos fiscales que están buscando la fotografía en los medios de comunicación".

Nuevamente, Ortiz respaldó la postura de Abanto al señalar: "Una vez más la figura famosa es crucificada porque funciona, porque es sangre para los leones". Más adelante, el abogado hizo un llamado a "sentir asco por los linchamientos y las lapidaciones". Sin embargo, cuando Beto le recordó el primer pronunciamiento que Linares realizó sobre el caso —antes de conocerse que Adrián Villar, hijo de su pareja, había sido el conductor que atropelló a la deportista Lizeth Marzano—, Abanto se mantuvo firme en su posición. La defensa del letrado y el respaldo del periodista no pasaron desapercibidos, pues la postura de Ortiz generó repercusiones y críticas en figuras como Magaly Medina.