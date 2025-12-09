Beto Ortiz estaría afinando detalles para retomar su faceta como periodista en Willax Televisión, canal al que renunció a finales de 2024 debido al cansancio generado por los constantes cambios editoriales. Aunque esta información era un secreto a voces, Magaly Medina aportó nuevos detalles en la última edición de su programa al asegurar que el conductor de 'El valor de la verdad' fue demasiado laxo en su entrevista con Tilsa Lozano porque su contrato con Panamericana TV está a punto de terminar.

La presentadora de espectáculos criticó a Beto Ortiz por la forma en que abordó las preguntas sobre la relación clandestina que Tilsa Lozano mantuvo con Juan Manuel 'Loco' Vargas, pero añadió: “Ay Beto, siendo tan inteligente. Él tiene un pie en Willax, ya no le importa nada. (…) Ya está terminando su contrato, aparecerá en Willax el próximo año, ya se acaba su contrato, son sus últimos programas”. Fiel a su estilo, Medina agregó: “¿Qué hará Milagros Leiva al respecto? ¿Cumplirá su promesa de irse?”

Beto Ortíz regresaría a Willax Televisión

Magaly Medina no fue la única que abordó el posible retorno de Beto Ortiz a Willax Televisión. En 'Amor y Fuego', Rodrigo González aseguró que el periodista volverá a integrar el equipo del canal propiedad de Erasmo Woong. El popular 'Peluchín' calificó este fichaje como un acierto de cara a las Elecciones Generales 2026, lo que deja entrever que el autor de 'Maldita ternura' encabezaría un espacio acorde a la coyuntura política.

“Qué bueno que Beto dé un paso al costado en ciertos espacios y regrese a hacer lo que mejor sabe: periodismo para todos los peruanos, en una época en la que más lo necesitamos”, declaró González. De confirmarse esta información, Ortiz se convertiría en una de las principales apuestas de Willax rumbo al 2026, con los aciertos y desaciertos que han marcado su trayectoria como reportero y periodista.

Beto Ortiz no estuvo presente en la preventa de Panamericana TV

Beto Ortiz fue uno de los grandes ausentes durante la preventa de Panamericana TV. Según diversas fuentes, la salida del presentador se debería al regreso de Gisela Valcárcel a la 'Esquina de la televisión' como figura estelar, hecho que, aparentemente, generó tensiones internas. Además, la misma fuente - citada por Cosas - asegura que Ortiz propuso asumir la dirección periodística del canal, iniciativa que fue rechazada por Susana Umbert, actual accionista de Panamericana TV.

Asimismo, en un video de TikTok, Pati Lorena, exproductora de la ‘Señito’, narró de forma pintoresca que Umbert “puso el grito en el cielo” al percatarse de que Ortiz no firmó contrato con la televisora. Además, 'El valor de la verdad', programa conducido por el periodista, no fue incluido en la parrilla de contenidos de Panamericana TV para el 2026. Aparentemente, todo estaría listo para el retorno de Beto Ortiz a Willax Televisión, canal donde condujo 'Beto a saber', programa que fue criticado por las constantes controversias generadas por sus reportajes y por las acusaciones de colegas de otros medios que señalaron que Ortiz lideraba campañas de desinformación.