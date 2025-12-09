HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Beto Ortiz deja Panamericana y alista llegada a Willax, según Magaly Medina: "Ya acaba su contrato"

Según Magaly Medina, Beto Ortiz tendría casi lista su salida de Panamericana TV para volver a Willax Televisión. De ser cierto, esta acción marcaría su regreso al periodismo político rumbo al 2026.

Beto Ortiz regresa a Willax Televisión, según Magaly Medina. Foto: Composición LR
Beto Ortiz regresa a Willax Televisión, según Magaly Medina. Foto: Composición LR

Beto Ortiz estaría afinando detalles para retomar su faceta como periodista en Willax Televisión, canal al que renunció a finales de 2024 debido al cansancio generado por los constantes cambios editoriales. Aunque esta información era un secreto a voces, Magaly Medina aportó nuevos detalles en la última edición de su programa al asegurar que el conductor de 'El valor de la verdad' fue demasiado laxo en su entrevista con Tilsa Lozano porque su contrato con Panamericana TV está a punto de terminar.

La presentadora de espectáculos criticó a Beto Ortiz por la forma en que abordó las preguntas sobre la relación clandestina que Tilsa Lozano mantuvo con Juan Manuel 'Loco' Vargas, pero añadió: “Ay Beto, siendo tan inteligente. Él tiene un pie en Willax, ya no le importa nada. (…) Ya está terminando su contrato, aparecerá en Willax el próximo año, ya se acaba su contrato, son sus últimos programas”. Fiel a su estilo, Medina agregó: “¿Qué hará Milagros Leiva al respecto? ¿Cumplirá su promesa de irse?” 

TE RECOMENDAMOS

¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Mónica Zevallos volvería a Panamericana TV, pero no fue presentada para no opacar a Gisela Valcárcel, según Pati Lorena

lr.pe

Beto Ortíz regresaría a Willax Televisión

Magaly Medina no fue la única que abordó el posible retorno de Beto Ortiz a Willax Televisión. En 'Amor y Fuego', Rodrigo González aseguró que el periodista volverá a integrar el equipo del canal propiedad de Erasmo Woong. El popular 'Peluchín' calificó este fichaje como un acierto de cara a las Elecciones Generales 2026, lo que deja entrever que el autor de 'Maldita ternura' encabezaría un espacio acorde a la coyuntura política. 

“Qué bueno que Beto dé un paso al costado en ciertos espacios y regrese a hacer lo que mejor sabe: periodismo para todos los peruanos, en una época en la que más lo necesitamos”, declaró González. De confirmarse esta información, Ortiz se convertiría en una de las principales apuestas de Willax rumbo al 2026, con los aciertos y desaciertos que han marcado su trayectoria como reportero y periodista.

PUEDES VER: Gisela Valcárcel manda potente mensaje tras ola de críticas por su retorno a Panamericana TV: 'Este regreso es especial'

lr.pe

Beto Ortiz no estuvo presente en la preventa de Panamericana TV

Beto Ortiz fue uno de los grandes ausentes durante la preventa de Panamericana TV. Según diversas fuentes, la salida del presentador se debería al regreso de Gisela Valcárcel a la 'Esquina de la televisión' como figura estelar, hecho que, aparentemente, generó tensiones internas. Además, la misma fuente - citada por Cosas - asegura que Ortiz propuso asumir la dirección periodística del canal, iniciativa que fue rechazada por Susana Umbert, actual accionista de Panamericana TV. 

Asimismo, en un video de TikTok, Pati Lorena, exproductora de la ‘Señito’, narró de forma pintoresca que Umbert “puso el grito en el cielo” al percatarse de que Ortiz no firmó contrato con la televisora. Además, 'El valor de la verdad', programa conducido por el periodista, no fue incluido en la parrilla de contenidos de Panamericana TV para el 2026. Aparentemente, todo estaría listo para el retorno de Beto Ortiz a Willax Televisión, canal donde condujo 'Beto a saber', programa que fue criticado por las constantes controversias generadas por sus reportajes y por las acusaciones de colegas de otros medios que señalaron que Ortiz lideraba campañas de desinformación. 

Notas relacionadas
Magaly cuestiona a Samahara por coincidir con Bryan Torres en eventos y ella aclara: “Me aseguraron que no iba a tocar”

Magaly cuestiona a Samahara por coincidir con Bryan Torres en eventos y ella aclara: “Me aseguraron que no iba a tocar”

LEER MÁS
Alfredo Benavides rompió su relación con su hermano Jorge Benavides y expone la razón: “No me sentí respaldado”

Alfredo Benavides rompió su relación con su hermano Jorge Benavides y expone la razón: “No me sentí respaldado”

LEER MÁS
Laura Spoya responde con todo tras enterarse de los chats de su esposo Brian Rullán: "Eso a mí me molesta"

Laura Spoya responde con todo tras enterarse de los chats de su esposo Brian Rullán: "Eso a mí me molesta"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Yarita Lizeth y Alejandro Páucar son pareja: ¿cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad?

Yarita Lizeth y Alejandro Páucar son pareja: ¿cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad?

LEER MÁS
Mario Irivarren sorprende al revelar que ya no le regalará un iPhone a Pol Deportes: “Me ganó la competencia”

Mario Irivarren sorprende al revelar que ya no le regalará un iPhone a Pol Deportes: “Me ganó la competencia”

LEER MÁS
¡Son enamorados! Alejandro, hijo de Dina Páucar, confirma su relación con Yarita Lizeth: "La vida nos ha traído sorpresas"

¡Son enamorados! Alejandro, hijo de Dina Páucar, confirma su relación con Yarita Lizeth: "La vida nos ha traído sorpresas"

LEER MÁS
Dina Páucar le da su bendición a Yarita Lizeth tras revelarse que es pareja de su hijo Alejandro: "Estoy feliz"

Dina Páucar le da su bendición a Yarita Lizeth tras revelarse que es pareja de su hijo Alejandro: "Estoy feliz"

LEER MÁS
Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

LEER MÁS
Mauricio Diez Canseco y su novia argentina se tatúan sus nombres, pero ella descarta boda: “Estoy chiquita”

Mauricio Diez Canseco y su novia argentina se tatúan sus nombres, pero ella descarta boda: “Estoy chiquita”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Espectáculos

Mónica Zevallos volvería a Panamericana TV, pero no fue presentada para no opacar a Gisela Valcárcel, según Pati Lorena

¿A qué hora y dónde ver 'El valor de la verdad' de Tilsa Lozano este domingo 7 de diciembre?

¿Qué preguntas responderá Tilsa Lozano en El valor de la verdad?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025