HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete
Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete     Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete     Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete     
Espectáculos

Padre de Dennys Quevedo revela los últimos momentos de su hijo, director de 'Zafiro Sensual': “Perdió el conocimiento”

El progenitor del líder de Zafiro Sensual relató con profundo dolor cómo se desencadenó la emergencia que terminó con la vida del músico en Piura.

Padre de Dennys Quevedo revela los últimos momentos de vida de su hijo.
Padre de Dennys Quevedo revela los últimos momentos de vida de su hijo.

La repentina muerte de Dennys Quevedo, director y compositor de la orquesta sanjuanera Zafiro Sensual, continúa generando conmoción en el mundo musical del norte del país. Esta vez, su padre decidió hablar y narró, con evidente pesar, lo ocurrido durante las horas previas al fallecimiento.

Visiblemente afectado, el familiar ofreció un testimonio detallado sobre la madrugada en la que el músico presentó una descompensación inesperada, situación que derivó en una rápida intervención médica que, pese a los esfuerzos, no logró salvarle la vida.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZA ENERGÉTICA Y MEDICINA CHAMÁNICA: MITOS, PRÁCTICAS Y VERDAD | ASTROMOOD CON FRANZ MURJAHN

PUEDES VER: Fans conmocionados por la última publicación antes de morir de Dennys Quevedo, director de Zafiro Sensual: 'Tan joven, que pena'

lr.pe

Padre de Dennys Quevedo relata los últimos momentos del director de Zafiro Sensual

Según explicó, todo ocurrió de manera repentina mientras su hijo descansaba en compañía de su esposa y su madre. El cuadro se agravó en cuestión de minutos, sin dar señales previas que alertaran sobre la gravedad del estado de salud.

Fue una situación tan tempestiva y sorpresiva al mismo tiempo. Él había estado descansando, según su esposa y su señora madre. A eso de las 12:30 de la mañana se sintió un poquito mal y quiso bajar del segundo al primer piso”, relató el padre del músico.

“Perdió el conocimiento”, reveló el padre del músico

Durante el trayecto por las escaleras, el cuerpo de Dennys Quevedo comenzó a fallar. Su progenitor detalló que los músculos dejaron de responder, lo que generó una situación de alarma inmediata dentro del domicilio.

“En el trayecto y en las gradas sus músculos no le obedecían, sobre todo los de la pierna. Se empezó a poner un poquito más oscuro y después perdió el conocimiento. Hicieron lo posible para llevarlo a la clínica”, expresó conmovido.

PUEDES VER: ¡La cumbia sanjuanera de luto! Muere Dennys Quevedo, director de Zafiro Sensual, a los 37 años

lr.pe

¿De qué murió Dennys Quevedo, líder de Zafiro Sensual?

De acuerdo con las primeras informaciones, el fallecimiento de Dennys Quevedo se produjo a causa de un paro cardíaco. El músico se encontraba en la ciudad de Piura al momento de la emergencia.

El director de Zafiro Sensual murió durante la madrugada del sábado 27 de diciembre en la clínica Belén, pese a los esfuerzos del personal médico que intentó reanimarlo.

Notas relacionadas
Luto en la cumbia peruana: quién fue Dennys Quevedo, 'La Pluma Dorada' y su trayectoria en la música sanjuanera

Luto en la cumbia peruana: quién fue Dennys Quevedo, 'La Pluma Dorada' y su trayectoria en la música sanjuanera

LEER MÁS
Fans conmocionados por la última publicación antes de morir de Dennys Quevedo, director de Zafiro Sensual: “Tan joven, que pena”

Fans conmocionados por la última publicación antes de morir de Dennys Quevedo, director de Zafiro Sensual: “Tan joven, que pena”

LEER MÁS
Corazón Serrano transmitirá su histórico concierto de San Marcos 2025 por América TV: "Son 2 horas, 26 canciones"

Corazón Serrano transmitirá su histórico concierto de San Marcos 2025 por América TV: "Son 2 horas, 26 canciones"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mariella Zanetti lanza polémico comentario contra Mónica Cabrejos en la radio, pero se entera de que estaba en vivo: "¡Mutea!"

Mariella Zanetti lanza polémico comentario contra Mónica Cabrejos en la radio, pero se entera de que estaba en vivo: "¡Mutea!"

LEER MÁS
Fallece Brigitte Bardot, actriz e ícono del cine francés, a los 91 años

Fallece Brigitte Bardot, actriz e ícono del cine francés, a los 91 años

LEER MÁS
Yahaira Plasencia advierte y respalda a su hermana tras enfrentamiento con su expareja, Maryto: “Si se meten contigo”

Yahaira Plasencia advierte y respalda a su hermana tras enfrentamiento con su expareja, Maryto: “Si se meten contigo”

LEER MÁS
Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

LEER MÁS
Fiestas y conciertos de Año Nuevo 2026 en Lima: horarios, precios y dónde comprar entradas

Fiestas y conciertos de Año Nuevo 2026 en Lima: horarios, precios y dónde comprar entradas

LEER MÁS
Fallece Diego Quijano Landaeta, gerente general de ProTv y productor de 'Esto es guerra'

Fallece Diego Quijano Landaeta, gerente general de ProTv y productor de 'Esto es guerra'

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Espectáculos

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Son del Duke presenta a la gemela de Ana Lucía Urbina como su nueva integrante: "2026 se viene con fuerza"

Angie Jibaja impacta al revelar que llegó a ganar $/17.000 en Chile y cuenta cómo lo hacía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025