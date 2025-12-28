Padre de Dennys Quevedo revela los últimos momentos de vida de su hijo.

La repentina muerte de Dennys Quevedo, director y compositor de la orquesta sanjuanera Zafiro Sensual, continúa generando conmoción en el mundo musical del norte del país. Esta vez, su padre decidió hablar y narró, con evidente pesar, lo ocurrido durante las horas previas al fallecimiento.

Visiblemente afectado, el familiar ofreció un testimonio detallado sobre la madrugada en la que el músico presentó una descompensación inesperada, situación que derivó en una rápida intervención médica que, pese a los esfuerzos, no logró salvarle la vida.

Padre de Dennys Quevedo relata los últimos momentos del director de Zafiro Sensual

Según explicó, todo ocurrió de manera repentina mientras su hijo descansaba en compañía de su esposa y su madre. El cuadro se agravó en cuestión de minutos, sin dar señales previas que alertaran sobre la gravedad del estado de salud.

“Fue una situación tan tempestiva y sorpresiva al mismo tiempo. Él había estado descansando, según su esposa y su señora madre. A eso de las 12:30 de la mañana se sintió un poquito mal y quiso bajar del segundo al primer piso”, relató el padre del músico.

“Perdió el conocimiento”, reveló el padre del músico

Durante el trayecto por las escaleras, el cuerpo de Dennys Quevedo comenzó a fallar. Su progenitor detalló que los músculos dejaron de responder, lo que generó una situación de alarma inmediata dentro del domicilio.

“En el trayecto y en las gradas sus músculos no le obedecían, sobre todo los de la pierna. Se empezó a poner un poquito más oscuro y después perdió el conocimiento. Hicieron lo posible para llevarlo a la clínica”, expresó conmovido.

¿De qué murió Dennys Quevedo, líder de Zafiro Sensual?

De acuerdo con las primeras informaciones, el fallecimiento de Dennys Quevedo se produjo a causa de un paro cardíaco. El músico se encontraba en la ciudad de Piura al momento de la emergencia.

El director de Zafiro Sensual murió durante la madrugada del sábado 27 de diciembre en la clínica Belén, pese a los esfuerzos del personal médico que intentó reanimarlo.