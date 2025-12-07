'El valor de la verdad' de Tilsa Lozano EN VIVO: a qué hora y dónde ver 'EVDLV', programa de Beto Ortiz

'El valor de la verdad' con Tilsa Lozano será transmitido este domingo 7 de diciembre. | Foto: captura YouTube/ EVDLV

'El valor de la verdad' con Tilsa Lozano será transmitido este domingo 7 de diciembre. | Foto: captura YouTube/ EVDLV

Tilsa Lozano regresa al sillón rojo de 'El valor de la verdad' después de más de una década, este domingo 7 de diciembre de 2026, vía Panamericana Televisión. Su primera participación en 2013 marcó un antes y un después en la televisión peruana, al revelar detalles de su relación con el futbolista Juan Manuel Vargas. Ahora, la modelo y empresaria vuelve al programa de Beto Ortiz para hablar del exfutbolista, su vida actual, su fallido matrimonio con Jackson Mora y los cambios que ha enfrentado en los últimos años.

La expectativa es alta porque la conductora de 'La noche habla' promete abordar temas que han generado polémica en la opinión pública. Su regreso no solo revive uno de los episodios más mediáticos de la farándula nacional, sino que también abre la puerta a nuevas confesiones que podrían impactar en su imagen.

TE RECOMENDAMOS ¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿A qué hora ver 'El valor de la verdad' de Tilsa Lozano?

'El valor de la verdad' con Tilsa Lozano se emitirá este domingo 7 de diciembre a través de la señal de Panamericana Televisión. El esperado programa conducido por Beto Ortiz comenzará a las 10.00 p. m. (hora peruana), en su tradicional horario estelar de fin de semana, después de 'Panorama'. A continuación, revisa los horarios internacionales para quienes seguirán la transmisión minuto a minuto desde el extranjero.

'El valor de la verdad' de Tilsa Lozano en Perú, Colombia y Ecuador: 10.00 p. m. del domingo 7 de diciembre

10.00 p. m. del domingo 7 de diciembre 'El valor de la verdad' de Tilsa Lozano en México, Nicaragua y El Salvador: 9.00 p. m. del domingo 7 de diciembre

9.00 p. m. del domingo 7 de diciembre 'El valor de la verdad' de Tilsa Lozano en Estados Unidos (PST): 7.00 p. m. del domingo 7 de diciembre

7.00 p. m. del domingo 7 de diciembre 'El valor de la verdad' de Tilsa Lozano en España: 4:00 a.m. del lunes 8 de diciembre

4:00 a.m. del lunes 8 de diciembre 'El valor de la verdad' de Tilsa Lozano en Bolivia y Venezuela: 11:00 p. m. del domingo 7 de diciembre

11:00 p. m. del domingo 7 de diciembre 'El valor de la verdad' de Tilsa Lozano en Chile, Argentina y Brasil: 12:00 a.m. del lunes 8 de diciembre.

¿Dónde ver 'El valor de la verdad' en televisión?

En el Perú, la transmisión de 'El valor de la verdad' se realiza por la señal abierta de Panamericana Televisión (canal 5), con cobertura nacional. Los televidentes que cuentan con servicios de cable como Movistar TV, Claro TV o DirecTV también pueden acceder al programa sin inconvenientes.

Para quienes prefieren seguirlo desde dispositivos digitales, la opción oficial está disponible en la página web de Panamericana (www.panamericana.pe), donde se ofrece la señal en vivo.

¿Cómo ver 'El valor de la verdad' online gratis desde el extranjero?

Para el público que reside fuera del Perú, existen opciones gratuitas para no perderse la transmisión. La más sencilla es ingresar al portal oficial de Panamericana Televisión, donde la señal en vivo está disponible sin necesidad de registro ni suscripción. Con una conexión a internet estable, el programa puede verse desde cualquier parte del mundo en tiempo real.

Otra alternativa es seguir la emisión a través del canal oficial de 'El valor de la verdad' en YouTube, espacio donde los espectadores pueden acompañar desde el inicio cada revelación y participar con comentarios durante la transmisión. De esta manera, la edición protagonizada por Tilsa Lozano estará al alcance de la audiencia internacional sin costo alguno.