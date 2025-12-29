HOYSuscripcion LR Focus

Youna, expareja de Samahara Lobatón, confiesa que fue diagnosticado con cáncer: “Fue una de las noticias más duras”

El barbero peruano Youna compartió con sus seguidores el difícil momento que viene atravesando.

Youna fue diagnosticado con cáncer.
Youna, expareja de Samahara Lobatón y padre de su primera hija, comunicó que fue diagnosticado con leucemia. A través de su cuenta de Instagram, contó que se enteró del resultado el 21 de noviembre de 2025. El barbero relató que mientras trabajaba sufrió un episodio que lo llevó a acudir a la clínica, donde el médico le informó sobre la enfermedad de manera directa.

El joven indicó que el momento fue impactante y que lo primero que pensó fue en su hija. “Creo que fue la noticia más dura de mi vida. Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija, ya que mi diagnóstico era incierto, solo sabía que tenía cáncer, pero no qué tipo era, cuánto tiempo me quedaba y qué tan acelerado estaba”, señaló.

Youna revela cómo es su tratamiento contra el cáncer

Youna relató que fue sometido a una biopsia y permaneció internado siete días. “Me quedé internado como siete días (...) en el día seis me dieron el resultado, estaba ansioso y preocupado, pero gracias a Dios me diagnosticaron el tipo de cáncer que ya les mencioné”, comentó.

Asimismo, explicó que la enfermedad puede tratarse con quimioterapia, medicación y cuidados desde su hogar. “Es un cáncer que me da muchas esperanzas de vida. Hasta el momento he sentido cansancio”, agregó, mostrando su determinación frente al tratamiento.

Youna se mantiene optimista ante diagnostico

A pesar del difícil momento, Youna se mostró optimista y enfatizó la importancia de mantener el ánimo. “Tenemos que luchar día a día para poder superar esta gran prueba y lo más importante CON EL ÁNIMO A FULL!!“, escribió.

La expareja de Samahara resaltó que su batalla es por su hija. “Hoy no pretendo perderme ni un segundo de esta, vivamos al máximo, la vida puede girar 360 en cualquier momento, aprovecha todo el tiempo para sonreír y ser feliz, no dejes que los malos momentos te hundan y mucho menos te des por vencido. Esta batalla es por mi hija, que me necesita fuerte y sonriendo”, concluyó.

