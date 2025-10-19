El conductor y periodista Beto Ortiz sorprendió a su audiencia al confirmar que el programa ‘El valor de la verdad’ llegará a su final tras haber reaparecido este año por todo lo alto en Panamericana Televisión. En una reciente entrevista concedida al diario Trome, el comunicador explicó que la última temporada culminará en diciembre de este año, cerrando así una etapa que marcó la televisión peruana por su formato de entrevistas directas y controversiales.

Durante la conversación, Ortiz también habló sobre su futuro profesional, descartando por ahora incursionar en nuevas plataformas digitales. “No está en mis planes, no tengo claro qué haré el próximo año. ‘El valor de la verdad’ se acaba en diciembre”, expresó el periodista, dejando abierta la posibilidad de un cambio de rumbo tras el cierre de uno de los programas más comentados de 'la esquina de la televisión'.

Desde su estreno, ‘El valor de la verdad’ se consolidó como uno de los espacios televisivos más polémicos del país, al invitar a personajes públicos a revelar secretos personales frente a un polígrafo. El formato, basado en la tensión de sus respuestas, generó tanto críticas como una gran audiencia, convirtiéndose en uno de los programas más vistos de los fines de semana.

El anuncio del final de ‘El valor de la verdad’ marca el cierre de una etapa que definió buena parte de la carrera televisiva de Beto Ortiz. El periodista ha sabido mantenerse en el foco mediático con programas de entrevistas y opinión, y aunque no adelantó proyectos concretos, dejó entrever que 2026 podría significar un periodo de exploración profesional y reinvención.

Otro de los temas abordados por Ortiz fue la reestructuración interna de Panamericana Televisión, ahora bajo el liderazgo de Susana Umbert, reconocida por su experiencia en gestión de medios. Consultado sobre los cambios que podrían producirse con esta nueva administración, el periodista fue enfático. “Espero que haya muchos cambios, porque Panamericana no necesita un cambio, sino una revolución”, expresó.

El conductor de televisión destacó la necesidad de modernizar el canal, que en los últimos años ha enfrentado fluctuaciones en su programación y audiencia. Sobre su continuidad en Panamericana para el próximo año, Beto Ortiz fue hermético. “Eso tienes que preguntarle a ella (Susana Umbert). Yo quiero seguir haciendo televisión y periodismo. ‘El valor de la verdad’ se termina este año y, seguramente, surgirán más proyectos en 2026", sentenció Beto Ortiz.