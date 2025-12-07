En su esperado regreso a sillón rojo de 'El valor de la verdad', Tilsa Lozano sorprendió a todos al afirmar que se arrepiente de haber mantenido una relación clandestina con Juan Manuel 'Loco' Vargas' entre 2009 y 2012, vínculo que se hizo público en 2013. A sus 42 años, la presentadora aseguró que ya no caería en las mismas mentiras de los hombres. “Fui una pelotuda, pagué mi karma por mil”, expresó.

La exmodelo reflexionó que cada decisión en la vida, incluso las dolorosas, moldea nuestra personalidad, y señaló que hoy no tomaría las mismas elecciones. Cabe recordar que la revelación de su romance con el exfutbolista se emitió en dos episodios consecutivos del programa en 2013, ambos marcados por altos índices de audiencia.