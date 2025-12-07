HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Tilsa Lozano admite que se arrepiente de su relación con el ‘Loco’ Vargas: “Fui una pelotuda, pagué mi karma por mil”

Tilsa Lozano regresó al sillón rojo de 'El valor de la verdad' más de una década después de haber revelado los detalles de su relación clandestina con el exfutbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas. 

Tilsa Lozano regresa al sillón rojo de 'El valor de la verdad' Foto: Composición LR
Tilsa Lozano regresa al sillón rojo de 'El valor de la verdad' Foto: Composición LR

En su esperado regreso a sillón rojo de 'El valor de la verdad', Tilsa Lozano sorprendió a todos al afirmar que se arrepiente de haber mantenido una relación clandestina con Juan Manuel 'Loco' Vargas' entre 2009 y 2012, vínculo que se hizo público en 2013. A sus 42 años, la presentadora aseguró que ya no caería en las mismas mentiras de los hombres. “Fui una pelotuda, pagué mi karma por mil”, expresó.

La exmodelo reflexionó que cada decisión en la vida, incluso las dolorosas, moldea nuestra personalidad, y señaló que hoy no tomaría las mismas elecciones. Cabe recordar que la revelación de su romance con el exfutbolista se emitió en dos episodios consecutivos del programa en 2013, ambos marcados por altos índices de audiencia.

TE RECOMENDAMOS

¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Notas relacionadas
Tilsa Lozano confiesa que mantuvo un romance con Yaco Eskenazi y da detalles de su relación: “Fue una hermosísima historia de amor”

Tilsa Lozano confiesa que mantuvo un romance con Yaco Eskenazi y da detalles de su relación: “Fue una hermosísima historia de amor”

LEER MÁS
Tilsa Lozano comparte sorpresivo mensaje a poco de emitirse su presentación en 'El valor de la verdad': "Todo se cae"

Tilsa Lozano comparte sorpresivo mensaje a poco de emitirse su presentación en 'El valor de la verdad': "Todo se cae"

LEER MÁS
¿Qué preguntas responderá Tilsa Lozano en El valor de la verdad 2025?

¿Qué preguntas responderá Tilsa Lozano en El valor de la verdad 2025?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tilsa Lozano confiesa que tuvo relación con Yako Ezkenazi y revela cómo terminaron: "Él sufrió más que yo"

Tilsa Lozano confiesa que tuvo relación con Yako Ezkenazi y revela cómo terminaron: "Él sufrió más que yo"

LEER MÁS
Tilsa Lozano: ¿quién fue su primer amor antes de llegar al altar con Jackson Mora?

Tilsa Lozano: ¿quién fue su primer amor antes de llegar al altar con Jackson Mora?

LEER MÁS
Tilsa Lozano rompe en llanto al revelar que su expareja le quemó el rostro con un cigarro: "Me quiso matar"

Tilsa Lozano rompe en llanto al revelar que su expareja le quemó el rostro con un cigarro: "Me quiso matar"

LEER MÁS
Melissa Klug estalla contra Bryan Torres y lo bota a gritos de la casa de Samahara Lobatón: “Él no se quería ir”

Melissa Klug estalla contra Bryan Torres y lo bota a gritos de la casa de Samahara Lobatón: “Él no se quería ir”

LEER MÁS
Alfredo Benavides rompió su relación con su hermano Jorge Benavides y expone la razón: “No me sentí respaldado”

Alfredo Benavides rompió su relación con su hermano Jorge Benavides y expone la razón: “No me sentí respaldado”

LEER MÁS
Tilsa Lozano comparte sorpresivo mensaje a poco de emitirse su presentación en 'El valor de la verdad': "Todo se cae"

Tilsa Lozano comparte sorpresivo mensaje a poco de emitirse su presentación en 'El valor de la verdad': "Todo se cae"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Espectáculos

Mónica Zevallos volvería a Panamericana TV, pero no fue presentada para no opacar a Gisela Valcárcel, según Pati Lorena

¿A qué hora y dónde ver 'El valor de la verdad' de Tilsa Lozano este domingo 7 de diciembre?

¿Qué preguntas responderá Tilsa Lozano en El valor de la verdad?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025