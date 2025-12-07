HOYSuscripcion LR Focus

Alfredo Benavides rompió su relación con su hermano Jorge Benavides y expone la razón: “No me sentí respaldado”

Humorista Alfredo Benavides rompió su silencio y reveló el tenso conflicto con integrante de ‘JB en ATV’ y cómo la actitud de su hermano marcó un antes y un después. 

Alfredo Benavides tendría su programa propio en ATV. Foto: Composición LR/Instagram.
Alfredo Benavides reveló las razones que lo llevaron a distanciarse de su hermano Jorge Benavides, líder del espacio humorístico ‘JB en ATV’. El comediante, popular por su papel del ‘niño Alfredito’ aseguró que dejó de participar en el programa desde octubre porque no sintió el respaldo de su hermano durante un conflicto personal con una tercera persona del elenco.

“No me sentí respaldado familiarmente... Me resentí”, dijo Alfredo, muy serio en el programa de Magaly Medina. Además, aclaró que no fue despedido, sino que él mismo decidió apartarse del programa por decisión propia.

Alfredo Benavides expone la razón por la que rompió su relación con Jorge Benavides

Alfredo Benavides, de 54 años, confesó que se alejó de Jorge Benavides tanto en lo familiar como en lo laboral porque no sintió su apoyo cuando enfrentó un problema personal con un integrante de ‘JB en ATV’, situación que le generaba un fuerte malestar y estrés.

“No me sentí respaldado familiarmente... Me resentí, efectivamente. Pero yo siempre he estado en los momentos más difíciles por mi familia. Esto sí lo puedo asegurar”, declaró el humorista en ‘Magaly TV: la firme’

Por esa razón, decidió dar un paso al costado del programa humorístico, donde era una de sus figuras importantes. “Yo dejé de venir al programa desde octubre, no me despidieron. Fue un tema netamente personal”, afirmó Alfredo, evitando dar más detalles.

Sin embargo, reveló que recientemente pudo conversar con su hermano Jorge Benavides. Ambos hablaron sobre lo sucedido y lograron superar sus diferencias. “Las asperezas con mi hermano ya han sido limadas y actualmente la relación se encuentra en buenos términos”, precisó.

Alfredo Benavides tendría programa cómico propio en ATV

Alfredo Benavides decidió no acompañar a su hermano Jorge Benavides en su nueva aventura en Panamericana TV, ya que ATV tendría en mente darle su programa propio de humor. Ante esto, Magaly Medina destacó que Alfredo ahora dejará de estar “bajo la sombra del hermano Jorge”.

Por su parte, el humorista señaló que revivirá sus personajes antiguos como ‘El niño Alfredito’, ‘Brad Pizza’, ‘Renzo Estragón’ y ‘Daivis Gordosco’.    

Alfredo Benavides descarta seguir a su hermano Jorge Benavides a Panamericana y explica el por qué

Alfredo Benavides confiesa que su inmadurez y estilo de vida le costaron su matrimonio: "Fui choteado rápido"

Alfredo Benavides confiesa el inesperado motivo por el que Jorge Benavides lo despidió del ‘Wasap de JB’: “Se molestó”

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Melissa Klug estalla contra Bryan Torres y lo bota a gritos de la casa de Samahara Lobatón: “Él no se quería ir”

Tiktoker Moca sorprende a la Chola Chabuca al confesarle su verdadera edad en pleno programa: “Se te ve más madura”

Tilsa Lozano comparte sorpresivo mensaje a poco de emitirse su presentación en 'El valor de la verdad': "Todo se cae"

Tilsa Lozano se arrepiente de su romance con ‘Loco’ Vargas y asegura que no le fue bien en sus relaciones: "Pagué mi karma"

Melissa Klug hace llorar a Samahara Lobatón con emotivo mensaje tras separación de Bryan Torres: "Quise que no repitieras patrones que yo viví"

Paco Bazán sorprende a Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano, con tierno gesto por su cumpleaños: "Feliz vida"

