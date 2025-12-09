La separación entre Samahara Lobatón y Bryan Torres sigue dando que hablar, ahora con nuevas declaraciones que se suman al escándalo que rodea a la expareja. Tras haber terminado su relación, la influencer volvió a ser foco de atención tras aparecer en eventos nocturnos donde también se presentaba el cantante de Barrio Fino.

En la última emisión de Magaly TV, La Firme, Samahara decidió aclarar lo ocurrido. En la entrevista, reveló detalles de su reciente ruptura y explicó por qué terminó en los mismos lugares donde trabajaba el padre de sus hijos.

TE RECOMENDAMOS ¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Magaly le señala que parece buscar a Bryan Torres, pero Samahara responde

Durante la conversación, Magaly Medina no pasó por alto la coincidencia. La “urraca” comentó que, desde su perspectiva, la presencia de la hija de Melissa Klug en esos locales podría dar la impresión de que aún se mantendría cerca del entorno del salsero.

Pese a ello, Lobatón negó que hubiese un interés por encontrarse con Bryan y aseguró que asistió a uno de los eventos porque le aseguraron que la orquesta no estaría presente.

“El día de Barranco Bar voy a aclararlo. Sí, bailé toda la noche. Cuando llegó Bryan y la orquesta, a las dos canciones me fui. Ni siquiera acabé la hora. El día de Industria (discoteca) tampoco cantó ahí. Fui porque me aseguraron que no iban a tocar. Lo tenían en la cartelera, pero al momento en que se desarrolla la noche, saben que orquestas o no van a llegar”, declaró.

La “urraca” le recomienda priorizar su tranquilidad tras ruptura

Tras escuchar su versión, Magaly le sugirió evitar las salidas y enfocarse en su estabilidad emocional. También, señaló que los ambientes de música y ruido no siempre son la mejor opción en momentos difíciles y que, quizá, debería rodearse de personas que la aprecian.

“¿Algún terapeuta no te ha aconsejado que a veces ir a un lugar con gente, con ruido y música no es la mejor solución para un momento como este? A veces hay que refugiarse en la gente que más quiere y en la que realmente le aprecia. (…) Yo, que tú, con lo poco que me queda de dignidad, no me aparecería, porque creo que uno tiene que mantener la distancia de alguien con quien acaba de romper”, comentó Medina.