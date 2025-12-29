HOYSuscripcion LR Focus

Roberto Martínez reaparece y dedica tierno saludo a la hija de Melissa Loza en su cumpleaños

El exdeportista Roberto Martínez compartió una emotiva publicación para la hija de la integrante de 'Esto es guerra'.

Roberto Martínez dedica tierno saludo a la hija de Melissa Loza en su cumpleaños.
Roberto Martínez dedica tierno saludo a la hija de Melissa Loza en su cumpleaños.

Roberto Martínez sorprendió al reaparecer públicamente para saludar a Flavia Ramos, hija de Melissa Loza, en su cumpleaños número 24. El exfutbolista publicó en Instagram una fotografía de la reunión, donde se le ve abrazando a la joven en su día especial, al que también asistió la popular 'Diosa'.

La imagen se acompañó de un mensaje simple pero emotivo: “HB2U Flavia”. Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar. Entre ellos destacaron mensajes como: “Qué bella tu hija, que sean muchos años más”.

Hija de Melissa Loza y Roberto Martínez.

Hija de Melissa Loza y Roberto Martínez.

Tepha Loza comparte sentido mensaje tras confesión de Melissa Loza sobre la salud de su madre: 'Sé que saldremos de esta'

lr.pe

Melissa y Tepha Loza celebraron el cumpleaños de Flavia

La reunión estuvo marcada por la unión familiar. Melissa Loza compartió varias fotos donde también apareció su hermana, Tepha Loza, junto a su hija, consolidando un ambiente de cercanía y afecto. Roberto Martínez se mostró natural y cercano, reforzando su rol significativo en la vida de Flavia.

Durante años, Martínez no solo mantuvo una relación con Melissa Loza, sino que también ejerció un papel de figura paterna para Flavia, quien tenía apenas ocho años cuando comenzó su vínculo con él. Esta presencia dejó una huella importante en la joven y en la dinámica familiar.

Usuarios ponen en duda transparencia de pruebas en 'EGG' tras supuesta ayuda de árbitro a Melissa Loza: 'Es el colmo'

lr.pe

¿Cuánto duró la relación de Roberto Martínez y Melissa Loza?

Roberto Martínez y Melissa Loza fueron una de las parejas más mediáticas del espectáculo peruano, con una relación que se extendió desde 2005 por cinco años.

A lo largo de ese tiempo, el exfutbolista no solo fue compañero de la popular competidora de 'Esto es Guerra', sino que también contribuyó al desarrollo y bienestar de su hija mayor.

