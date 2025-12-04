HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina arremete contra Jorge Benavides por ir a Panamericana pese a contrato con ATV: “No lo puedes hacer”

Magaly Medina expresó su malestar por la presencia de su todavía compañero de ATV, Jorge Benavides, en la preventa de Panamericana. 

Magaly Medina se refirió a la presencia de Jorge Benavides en la preventa de Panamericana. Foto: Composición LR/Panamericana/ATV
Magaly Medina se refirió a la presencia de Jorge Benavides en la preventa de Panamericana. Foto: Composición LR/Panamericana/ATV

La presencia de Jorge Benavides en la preventa de Panamericana TV sorprendió a Magaly Medina, quien arremetió contra el humorista por aparecer en otro canal cuando, según afirmó, aún mantiene un contrato de exclusividad con ATV. “No lo puedes hacer”, sostuvo. Durante su programa, la conductora recordó que estas cláusulas se cumplen hasta el 31 de diciembre y que ninguna figura puede presentarse en otra señal sin autorización previa.

Magaly también señaló que lo habitual es que los canales no permitan que sus talentos aparezcan en la competencia, citando como ejemplo a América TV, donde —según dijo— figuras como Ethel Pozo o integrantes de ‘América Hoy’ no podrían asistir al evento de Panamericana u otro canal.

PUEDES VER: Magaly Medina enfrenta a Brian Rullán tras supuestas revelaciones a su chofer sobre infidelidades de Laura Spoya, pero mexicano se defiende

Magaly critica a Jorge Benavides por aparecer en Panamericana pese a su contrato con ATV

El caso de Jorge Benavides generó incomodidad en Magaly Medina, quien no dudó en marcar dar su punto de vista. “Ustedes dirán que hablo y ahí estaba Jorge Benavides. Bueno, yo soy acá una rueda más del coche. Yo no soy la dueña de este canal”, comentó, señalando que la decisión de permitir su presencia en Panamericana habría venido desde ATV.

Aunque aseguró que su canal habría autorizado la participación del humorista, Magaly mantuvo su posición crítica. “Acá son más generosos, dejan ir a Jorge Benavides que ya nos plantó, que ya se fue a otro canal, que ya firmó incluso con otro canal, cuando supuestamente no puedes hacerlo mientras no terminas un contrato vigente”, cuestionó.

También recordó que las normas del medio indican que “no puedes aparecer en otro canal si todavía mantienes contrato con uno”.

PUEDES VER: Magaly arremete contra Gisela Valcárcel y Karla Tarazona tras saludo con beso en preventa de Panamericana: "Judas las dos"

Magaly Medina crítica el saludo entre Gisela y Karla Tarazona

Gisela Valcárcel anunció su regresó a la TV en la preventa de Panamericana. Allí, fue recibida por varias figuras del canal, incluido Karla Tarazona. Ese saludo fue el que más ruido generó y Magaly Medina no dejó pasar el momento: desde su programa calificó la escena como “el beso de Judas” y tildó de “hipocresía” la cordialidad entre ambas.

Con ironía, añadió que, ahora que compartirán canal, Gisela habría pensado en saludarla “porque cuando mi hija termine su contrato, te saco de la mañana y pongo a mi Ethel”, desatando comentarios y nueva polémica.

