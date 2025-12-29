Paola Bayly, hija de Jaime Bayly y Sandra Masías, contrajo matrimonio en una ceremonia íntima que reunió a su entorno más cercano y estuvo marcada por un emotivo reencuentro familiar. La joven de 30 años compartió este importante momento a través de su cuenta personal de Instagram, en el que publicó varias fotografías del enlace acompañadas del mensaje: “Salud por nosotros”.

En las imágenes difundidas en redes sociales se aprecia la presencia del escritor peruano y de su exesposa Sandra Masías, quienes aparecen sonrientes y celebrando junto a su hija este nuevo capítulo de su vida. La boda se realizó de manera reservada y, aunque tuvo lugar el pasado 12 de noviembre de 2025, las fotografías fueron compartidas recién en diciembre.

Sandra Masías, expareja de Jaime Bayly. Foto: Instagram

Paola Bayly se casa en boda íntima y comparte emotivo momento sus padres

La ceremonia se llevó a cabo en un ambiente privado, acorde al estilo discreto que caracteriza a Paola Bayly, quien actualmente reside en Nueva York. En las imágenes publicadas se observa a Jaime Bayly y Sandra Masías compartiendo juntos este momento especial, pese a que ambos mantienen sus vidas por separado desde hace varios años.

Uno de los detalles que no pasó desapercibido fue la ausencia de Silvia Núñez del Arco, pareja del escritor y madre de su hija menor. Según se aprecia en las fotografías, el evento contó únicamente con la presencia de los padres de la novia, lo que generó comentarios sobre el reencuentro entre Bayly y Masías tras la polémica separación del escritor con la madre de su última hija, con quien mantiene una diferencia de edad de 24 años.

¿Quién es Paola Bayly, la segunda hija del escritor peruano?

Paola Bayly es la segunda hija del escritor y conductor Jaime Bayly. En el ámbito académico y profesional, la joven de 30 años destaca por una sólida formación. Estudió Relaciones Internacionales en The London School of Economics and Political Science y posteriormente cursó una segunda carrera en Estudios Ambientales en Colgate University, de acuerdo con la información consignada en su perfil de LinkedIn.

La joven trabajó en Google, donde ocupa el cargo de account strategist (estratega de cuentas). En una de sus columnas publicadas en el diario ABC, Jaime Bayly se refirió con orgullo a la carrera de su hija, señalando que tiene un buen ingreso económico. “Trabaja en una empresa de vanguardia tecnológica y cobra una fortuna, mucho más de lo que gana su padre en la televisión”, escribió el escritor.