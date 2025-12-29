HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Actor Santiago Suárez reaparece vendiendo marcianos tras alejarse de la TV por denuncia de agresión sexual

El actor Santiago Suárez lanzó un emprendimiento de venta de marcianos, en sus redes sociales, tras estar fuera de proyectos televisivos por denuncia de agresión sexual.

Santiago Suárez actuó en 'De vuelta al barrio' y 'Asu mare'. Foto: composición LR/difusión
Santiago Suárez actuó en 'De vuelta al barrio' y 'Asu mare'. Foto: composición LR/difusión

Santiago Suárez, conocido por su participación en 'De vuelta al barrio' y 'Asu mare', compartió su nuevo emprendimiento tras mantenerse alejado de la televisión. El actor peruano ahora se dedica a la venta de marcianos en calles y mercados de Lima, luego de apartarse de los reflectores tras una denuncia por agresión sexual presentada en octubre de 2024.

A través de sus redes sociales, el exparticipante de 'El gran chef famosos' promociona sus productos bajo el nombre de 'Marcianos el más guapo'. “Aquí está mi viejita que se va a comprar la fruta”, comentó el actor de 34 años en una de sus historias de Instagram, en el que aparece junto a su madre, quien lo apoya en la preparación de los chupetes.

lr.pe

Actor Santiago Suárez se presenta como vendedor de 'Marcianos el más guapo'

Lejos de los sets de grabación, el actor se dedica a la venta de marcianos de fruta en las calles y mercados de Lima. El actor comparte en sus redes sociales todo el proceso, desde la elaboración, venta de los chupetes y promoción de sus chupetes con videos de llamativos que han provocado reacciones en usuarios de Internet.

En sus historias de Instagram, Santiago Suárez informa a sus seguidores sobre los lugares donde estará vendiendo, como el mercado 'Mirones', ubicado en el Cercado de Lima. Sin embargo, además de la venta de marcianos, el actor también ofrece en sus redes sociales talles de actuación.

lr.pe

¿Por qué Santiago Suárez no aparece en proyectos de televisión?

El distanciamiento de Santiago Suárez del medio televisivo se produjo luego de que fuera denunciado por presunta agresión sexual por una joven estadounidense que llegó al Perú como voluntaria del Cuerpo de Paz. El caso fue dado a conocer por el programa conducido por Magaly Medina y, tras ello, el actor fue retirado de la conducción de 'Domingos de fiesta en TV Perú'.

En una entrevista con el programa 'Habla Chino', la expareja de la actriz Raysa Ortiz admitió que a raíz de esta situación se le cerraron varias puertas en el ámbito laboral. “Muchos amigos, muchos colegas me dieron la espalda, pero no soy nadie para juzgarlo”, manifestó.

