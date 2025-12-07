La exproductora Pati Lorena afirmó que Mónica Zevallos, recordada como el 'hada madrina' de la televisión a finales de los noventa, estuvo presente en la preventa de Panamericana TV en medio de conversaciones sobre su posible retorno a la 'Esquina de la televisión', canal donde alcanzó gran popularidad y se ganó el cariño del público peruano. Lorena sostuvo que la popular 'Suavecita' no fue presentada oficialmente durante el evento del canal 5 para evitar que su regreso le robara protagonismo al anuncio central de la noche: la incorporación de Gisela Valcárcel.

De acuerdo con la creadora de contenido, en Panamericana existía preocupación de que el retorno de Zevallos, después de casi 20 años fuera de la pantalla, eclipse el impacto mediático que buscaban generar con el ingreso de la 'Señito', quien también estuvo alejada de la TV, pero solo durante cuatro años. Para Pati Lorena, esta decisión podría reflejar una actitud soberbia por parte de Valcárcel, quien habría querido ser la figura estelar del evento.

Pati Lorena asegura que Mónica Zevallos regresa a Panamericana TV

El sábado 6 de diciembre, Pati Lorena publicó un video en su cuenta de TikTok donde reveló que Mónica Zevallos regresaría a la televisión como rostro central tras varios años de ausencia; sin embargo, no fue presentada durante la preventa de Panamericana TV para no opacar a Gisela Valcárcel. “¿Se acuerdan de que en la preventa de Panamericana TV les dije que una amiguita me contó que había visto a Mónica Zevallos? Bueno, mi vida, sí estaba”, aseguró la exproductora.

“No la presentaron porque podía opacar la bomba que ellos tenían, que era Gisela Valcárcel. Esa bomba explotaba, mi amor, porque ya todo el mundo lo sabía; yo ya lo había dicho también, mi vida. (…) Mónica, está bien que seas suavecita, pero, hijita, ¿cómo vas a permitir eso? Qué falta de respeto. Claro, ellos no querían que, como Mónica regresa después de tantos años, ese titular opaque el jale de Gisela Valcárcel”. Para Lorena, este comportamiento solo refleja lo "ególatra” que puede ser la “Señito”.

El regreso de Mónica Zevallos a la TV

Tras varios años alejada de la TV, Mónica Zevallos sorprendió al ser anunciada como una de las nuevas integrantes de 'El gran chef: famosos' en 2023, donde logró alzar la preciada olla de oro. El retorno de la icónica presentadora de 'Vale la pena soñar' generó gran expectativa entre los usuarios de redes sociales. Luego de su salida de la TV, Zevallos se desempeñó como agente de bienes raíces.

En una entrevista para La República, la conductora reveló que se alejó de la televisión porque el contenido de sus programas ya no le parecía tan importantes: "No había profundidad, y empecé, por primera vez después de muchos años, a sentir que no me gustaba mucho lo que yo estaba haciendo", aseveró. Por ello, decidió dejar la TV y enfocarse en otros proyectos.