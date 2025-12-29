HOYSuscripcion LR Focus

Eddie Fleischman criticó demora de la FPF por no contratar a DT para la selección peruana: “Andorra tiene un equipo formado y Perú no”

Eddie Fleischman critica la situación actual de la selección peruana tras un año decepcionante sin clasificar al Mundial 2026.

Eddie Fleischman criticó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por la falta de planificación de cara a los próximos compromisos en 2026.
Eddie Fleischman criticó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por la falta de planificación de cara a los próximos compromisos en 2026. | Foto: composición LR/Full Deportes/alozanofpf - IG

Tras el cierre de un año discreto para la selección peruana, que no logró clasificar al Mundial 2026, Eddie Fleischman se pronunció en su programa de YouTube ‘Fútbol en América’. Comentó el difícil momento que vive la ‘Blanquirroja’ y criticó los malos resultados en las eliminatorias, así como la falta de claridad en la elección del nuevo técnico. También apuntó contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por su falta de planificación, ausencia de autocrítica y decisiones improvisadas que, según dijo, han afectado el rumbo de la ‘Bicolor’.

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre la incertidumbre que rodea a la selección peruana?

Eddie Fleischman advirtió que la falta de planificación de los directivos de la FPF genera preocupación. Hasta ahora no se ha definido quién dirigirá a la selección peruana en los amistosos de marzo, la Copa América 2028 y las eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Señaló a Jean Ferrari como el principal responsable de elegir pronto al entrenador adecuado para afrontar los próximos retos de la ‘Blanquirroja’.

PUEDES VER: Eddie Fleischman criticó con dureza el fichaje de Christian Cueva por Juan Pablo II: ''Mancha al futbolista peruano de exportación''

lr.pe

“Yo creo que Ferrari no debería pasar de enero para anunciar al técnico de la selección. La selección peruana está en nada, hoy no existe. Ese equipo que jugó contra Bolivia no es la selección peruana, ese equipo que dirigió Barreto tampoco lo es. Fue un rejuntado de futbolistas para observarlos, pero selección peruana hoy no hay”, apuntó.

El comunicador también profundizó en el estado actual del combinado patrio y advirtió sobre la ausencia de un recambio generacional que permita consolidar un once titular competitivo: ''Si nosotros queremos decir hoy cuál es el 11 tipo de Perú, no hay un 11 titular, no hay una idea de juega, no hay un entrenador, no hay nada'''', señaló.

PUEDES VER: Eddie Fleischman arremete contra el Chorri Palacios por la falta de un '10' en la selección peruana: "Es culpa de su amigo Agustín Lozano"

lr.pe

La irónica comparación con la selección de Andorra

Eddie Fleischman hizo una insólita comparación entre la selección peruana y Andorra, un país sin tradición futbolística y con una liga semiprofesional. La polémica analogía generó reacciones, ya que el periodista usó ese ejemplo para evidenciar, según su visión, la falta de proyecto deportivo y la distancia entre la dirigencia y la realidad que vive la ‘Blanquirroja’.

'''Si esperan al final del 2026, porque en marzo 2027 empieza la Eliminatoria, no va a haber tiempo de formar un equipo que tenga mínimamente un funcionamiento colectivo. Entonces sí es urgente traer al entrenador de la selección. Tú no te puedes pasar un año más sin rumbo, al garete, sin selección peruana, sería el único país del mundo. O sea, Andorra tiene selección de fútbol formada y un técnico, Perú no”, puntualizó.

