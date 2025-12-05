HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Laura Spoya responde con todo tras enterarse de los chats de su esposo Brian Rullán: "Eso a mí me molesta"

Laura Spoya rompió su silencio tras enterarse de los chats de Brian Rullán que la mencionaban y negó rotundamente las insinuaciones difundidas, asegurando que se trata de “calumnias”

Laura Spoya se habría separado de Brian Rullán en setiembre de 2023. Foto: composición LR/difusión
Laura Spoya se habría separado de Brian Rullán en setiembre de 2023. Foto: composición LR/difusión

Laura Spoya rompió su silencio frente a las cámaras de 'Magaly TV, la firme' después de que se revelaran los chats de su aún esposo, Brian Rullán, en los que habla sobre la exreina de belleza y sus actitudes dentro del pódcast que conduce, donde también se menciona a Gerardo Pe y a Abneer Robles, productor del espacio digital.

La conductora se mostró indignada por los mensajes del empresario mexicano y calificó de “calumnias” las afirmaciones que hizo sobre ella. “Estoy en contra de cualquier tipo de calumnia. Eso a mí me molesta terriblemente”, declaró Laura Spoya al ser abordada por el reportero del programa de Magaly Medina cuando llegaba a su vivienda.

Laura Spoya responde en 'Magaly TV, la firme' tras revelaciones de Brian Rullán

En el avance del programa de Magaly Medina, se observa el momento en que Laura Spoya es interceptada en plena vía pública tras la revelación de los chats de Brian Rullán. La modelo reiteró su rechazo absoluto a lo que considera difamaciones por parte del padre de sus dos hijos y pidió respeto en medio del proceso de separación que enfrentan.

Además de pronunciarse en televisión, Spoya también habló del tema en su propio programa de streaming. Allí explicó que la relación con el empresario mexicano terminó en septiembre de 2023, aunque los problemas entre ambos habrían comenzado desde 2021. No obstante, evitó revelar detalles sobre las causas que llevaron al fin de su matrimonio.

¿Por qué Laura Spoya terminó su relación con Brian Rullán?

Aunque Laura Spoya evitó pronunciarse sobre la verdadera razón de su separación, Magaly Medina reveló en su programa del 4 de diciembre que mantuvo una conversación 'off the record' con la modelo antes de que se confirmara el fin de su matrimonio con Brian Rullán. Según contó la conductora, la exreina de belleza ya le había adelantado el profundo desgaste que vivía en su relación. “Ella me dijo que ya no daba más”, afirmó la 'Urraca'.

La presentadora también aseguró que la ruptura habría sido consecuencia de una carga emocional acumulada que Laura Spoya ya no estaba dispuesta a soportar. De acuerdo con lo que relató, la conductora de 'La manada' se sentía agotada por asumir sola el peso económico y emocional del hogar que formó con Brian Rullán. “Me cansé de ser la única que trabaje, la que chambee, la que se mate trayendo la plata a la casa (...) “Me cansé de tratar de sacarlo a él adelante”, agregó.

