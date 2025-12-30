López no pasó desapercibida y lanzó una irónica mención sobre la deuda que Cueva mantiene con su familia. Composición LR

López no pasó desapercibida y lanzó una irónica mención sobre la deuda que Cueva mantiene con su familia. Composición LR

Pamela López volvió a colocarse en el centro de la atención mediática tras protagonizar un comentado momento durante un evento realizado en Trujillo. La influencer fue invitada a una premiación de fin de año, donde no solo participó de la celebración, sino que también lanzó una frase que no pasó desapercibida entre los asistentes.

Fiel a su estilo directo, López hizo alusión a la deuda de S/80.000 que, según ha denunciado públicamente, Christian Cueva mantiene con su madre desde hace un tiempo.

Pamela López ironiza en evento y recuerda deuda de Christian Cueva

A través de un video subió a sus historias de Instagram, se observa a Pamela López sobre el escenario, animando el evento y dirigiéndose al público con un mensaje que rápidamente tomó otro tono. La influencer aprovechó el momento de una premiación de 80.000 S/ para deslizar una irónica referencia que generó risas, pero también reavivó la controversia.

“Estoy contenta de estar aquí con todos ustedes. Quiero agradecer a mi amigo Pantera Producciones, un éxito en todo el norte del país. Siempre con los eventos deportivos porque aquí, ¿cuánto fue? Justo S/80.000 los que necesito para pagarle a mi madrecita. ¿Aceptas Yape?”, expresó.

Pamela López expone al futbolista por deuda de S/80.000 con su madre

La mención no fue casual. Días atrás, Pamela López reveló que su madre prestó S/80.000 a Christian Cueva durante una etapa complicada, en medio de un proyecto familiar y las fiestas navideñas. Según explicó, el préstamo fue sin intereses y con un plazo corto, pero hasta la fecha no fue devuelto.

Incluso mostró conversaciones privadas en las que el propio futbolista reconoció la deuda, contradiciendo versiones que él habría dado en medios.

“¿Tenías conciencia? Deja de ser sinvergüenza y mentir descaradamente. Mi mamita tiene pruebas que la paseabas y jugabas con su salud. No se puede ser tan miserable en la vida, mi mamá está viva y solo te pide que le devuelvas su dinero”, señaló.