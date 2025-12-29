HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Youna, expareja de Samahara Lobatón, revela su primer pensamiento tras ser diagnosticado con leucemia: “Lo único que pasaba por mi mente”

El padre de la hija mayor de Samahara Lobatón abrió su corazón y compartió la noticia más dura de su vida.

Youna revela su primer pensamiento tras ser diagnosticado con leucemia.
Youna revela su primer pensamiento tras ser diagnosticado con leucemia.

Youna, expareja de Samahara Lobatón y padre de su hija mayor, confirmó que fue diagnosticado con leucemia el pasado 21 de noviembre de 2025. Ante esta situación, lo primero que pasó por su mente fue su hija, quien representa su mayor motivación para enfrentar esta dura prueba.

“Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija, ya que mi diagnóstico era incierto, solo sabía que tenía cáncer, pero no qué tipo era ni cuánto tiempo me quedaba”, aseguró. Asimismo, el joven barbero relató que la noticia lo tomó por sorpresa mientras se encontraba trabajando, motivo por el cual acudió de inmediato a la clínica. Allí recibió la información de forma directa, un momento que describió como uno de los más difíciles de su vida.

TE RECOMENDAMOS

CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD

PUEDES VER: Youna, expareja de Samahara Lobatón, confiesa que fue diagnosticado con cáncer: 'Fue una de las noticias más duras'

lr.pe

Youna revela que sintió ansiedad tras someterse a una biopsia

Tras recibir su diagnóstico, Youna explicó que fue sometido a una biopsia y permaneció internado siete días. Durante ese tiempo, la ansiedad y preocupación se hicieron presentes, especialmente mientras aguardaba los resultados finales que confirmaron el tipo de leucemia.

Actualmente, el tratamiento que sigue incluye quimioterapia, medicación y cuidados desde casa. “Es un cáncer que me da muchas esperanzas de vida. Hasta el momento he sentido cansancio, pero sigo con ánimo”, expresó el expareja de Samahara Lobatón.

PUEDES VER: Samahara Lobatón y Youna reaparecen juntos por primera vez tras sus fuertes enfrentamientos verbales por su hija

lr.pe

Youna reflexiona sobre la vida tras ser diagnosticado con cáncer

A pesar de la complejidad del diagnóstico, Youna mantiene una actitud optimista y asegura que su hija es su principal motor para superar este desafío. “Tenemos que luchar día a día para poder superar esta gran prueba y lo más importante CON EL ÁNIMO A FULL!!”, señaló.

El barbero también recordó la importancia de valorar cada instante. “Hoy no pretendo perderme ni un segundo de esta, vivamos al máximo, la vida puede girar 360 en cualquier momento, aprovecha todo el tiempo para sonreír y ser feliz”, concluyó, reafirmando su determinación de mantenerse fuerte por su hija y su bienestar.

Notas relacionadas
Samahara Lobatón sobre Yahaira Plasencia y la relación que tuvo con Jefferson Farfán: "Ella había roto una familia"

Samahara Lobatón sobre Yahaira Plasencia y la relación que tuvo con Jefferson Farfán: "Ella había roto una familia"

LEER MÁS
Melissa Klug explica por qué no estuvo con Samahara Lobatón en Navidad luego de que su hija terminara con Bryan Torres

Melissa Klug explica por qué no estuvo con Samahara Lobatón en Navidad luego de que su hija terminara con Bryan Torres

LEER MÁS
Samahara Lobatón reconoce que desconoce si el video que ocasionó su separación de Bryan Torres es reciente: “Podría tener el beneficio de la duda”

Samahara Lobatón reconoce que desconoce si el video que ocasionó su separación de Bryan Torres es reciente: “Podría tener el beneficio de la duda”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Youna, expareja de Samahara Lobatón, confiesa que fue diagnosticado con cáncer: “Fue una de las noticias más duras”

Youna, expareja de Samahara Lobatón, confiesa que fue diagnosticado con cáncer: “Fue una de las noticias más duras”

LEER MÁS
Hija menor de Jaime Bayly y Sandra Masías se casa en íntima ceremonia y comparte tierno momento con sus padres: "Salud por nosotros"

Hija menor de Jaime Bayly y Sandra Masías se casa en íntima ceremonia y comparte tierno momento con sus padres: "Salud por nosotros"

LEER MÁS
Padre de Dennys Quevedo revela los últimos momentos de su hijo, director de Zafiro Sensual: “Perdió el conocimiento”

Padre de Dennys Quevedo revela los últimos momentos de su hijo, director de Zafiro Sensual: “Perdió el conocimiento”

LEER MÁS
¿Nuevo romance? Lucca Mesinas publica foto junto a Janick Maceta y causa revuelo en redes: “Mis favoritos”

¿Nuevo romance? Lucca Mesinas publica foto junto a Janick Maceta y causa revuelo en redes: “Mis favoritos”

LEER MÁS
Fátima Chávez anuncia su salida definitiva de América Televisión y Canal N tras más de 10 años con emotivo mensaje: “Me voy agradecida”

Fátima Chávez anuncia su salida definitiva de América Televisión y Canal N tras más de 10 años con emotivo mensaje: “Me voy agradecida”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos diseñaron un aluminio 5 veces más resistente, más liviano y que tolera temperaturas extremas

Eddie Fleischman criticó demora de la FPF por no contratar a DT para la selección peruana: “Andorra tiene un equipo formado y Perú no”

Niños genios de colegio en Carabayllo ingresan a la UNI y profesor revela la clave de su logro: la preparación no empezó en quinto de secundaria

Espectáculos

Melissa Paredes responde fuerte a críticas por regalarle un celular a su hija: “Les encanta meterse en mi vida”

Actor Santiago Suárez reaparece vendiendo marcianos tras alejarse de la TV por denuncia de agresión sexual

Roberto Martínez reaparece y dedica tierno saludo a la hija de Melissa Loza en su cumpleaños

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JEE declara inadmisible lista al Senado de Juntos por el Perú que incluye al hermano de Pedro Castillo y padre de Antauro Humala

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

JEE declaró inadmisible planchas presidenciales de 18 partidos políticos para Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025