Youna, expareja de Samahara Lobatón y padre de su hija mayor, confirmó que fue diagnosticado con leucemia el pasado 21 de noviembre de 2025. Ante esta situación, lo primero que pasó por su mente fue su hija, quien representa su mayor motivación para enfrentar esta dura prueba.

“Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija, ya que mi diagnóstico era incierto, solo sabía que tenía cáncer, pero no qué tipo era ni cuánto tiempo me quedaba”, aseguró. Asimismo, el joven barbero relató que la noticia lo tomó por sorpresa mientras se encontraba trabajando, motivo por el cual acudió de inmediato a la clínica. Allí recibió la información de forma directa, un momento que describió como uno de los más difíciles de su vida.

TE RECOMENDAMOS CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD

Youna revela que sintió ansiedad tras someterse a una biopsia

Tras recibir su diagnóstico, Youna explicó que fue sometido a una biopsia y permaneció internado siete días. Durante ese tiempo, la ansiedad y preocupación se hicieron presentes, especialmente mientras aguardaba los resultados finales que confirmaron el tipo de leucemia.

Actualmente, el tratamiento que sigue incluye quimioterapia, medicación y cuidados desde casa. “Es un cáncer que me da muchas esperanzas de vida. Hasta el momento he sentido cansancio, pero sigo con ánimo”, expresó el expareja de Samahara Lobatón.

PUEDES VER: Samahara Lobatón y Youna reaparecen juntos por primera vez tras sus fuertes enfrentamientos verbales por su hija

Youna reflexiona sobre la vida tras ser diagnosticado con cáncer

A pesar de la complejidad del diagnóstico, Youna mantiene una actitud optimista y asegura que su hija es su principal motor para superar este desafío. “Tenemos que luchar día a día para poder superar esta gran prueba y lo más importante CON EL ÁNIMO A FULL!!”, señaló.

El barbero también recordó la importancia de valorar cada instante. “Hoy no pretendo perderme ni un segundo de esta, vivamos al máximo, la vida puede girar 360 en cualquier momento, aprovecha todo el tiempo para sonreír y ser feliz”, concluyó, reafirmando su determinación de mantenerse fuerte por su hija y su bienestar.