¿Qué preguntas responderá Tilsa Lozano en El valor de la verdad?

Tilsa Lozano se presentará hoy, domingo 7 de diciembre, en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ por Panamericana TV. Según el avance promocional, la exmodelo romperá en llanto al escuchar las preguntas de Beto Ortiz sobre su polémica relación clandestina con el exfutbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas y sobre su reciente divorcio del empresario Jackson Mora.

Además, una parte del programa también está destinado a qué hable de Miguel Hidalgo, padre de sus dos hijos, con quien mantiene una relación cordial. Por ello, muchos usuarios se preguntan cuáles serán las preguntas que responderá en su esperado regreso a ‘El valor de la verdad’.

¿Cuáles son las preguntas que Tilsa Lozano responderá en ‘El valor de la verdad’?

En el adelanto de ‘El valor de la verdad’, a estrenarse hoy, domingo 7 de diciembre, Tilsa Lozano reveló episodios desconocidos de su vida privada. La conductora de ‘La noche habla’ recordó un duro pasaje de violencia física que sufrió en el pasado, aunque en el avance no se menciona la identidad del responsable. “Me baja de los pelos, me quita toda la ropa y me revienta a golpes”, afirmó con la voz entrecortada.

Además, sorprendió al volver a hablar de su relación con Juan Manuel ‘Loco’ Vargas y la decepción que sintió tras haber estado con él. “Yo sí lo amé, yo sí me comprometí, yo sí lo di todo. A mí me dolió muchísimo lo que él hizo, fue una traición tremenda lo que él hizo conmigo”, señaló ante la pregunta de Beto Ortiz.

Por otra parte, Tilsa Lozano, quien retornó a ‘El valor de la verdad’ 12 años después de su primera participación, narró los comportamientos irrespetuosos de Jackson Mora durante su matrimonio. Recordó una escena que la marcó. “Esta chica agachadita delante de él y él con un puro (cigarro) haciéndose el bacanazo, salía con los lentes puestos”, confesó. Cuando el presentador le preguntó si su entonces esposo le habría sido infiel, la influencer respondió que sí.

¿A qué hora ver gratis ‘El valor de la verdad' con Tilsa Lozano?

‘El valor de la verdad’, con Tilsa Lozano como invitada, se emitirá a las 10:00 p.m. por Panamericana TV, inmediatamente después del noticiero Panorama. Sin embargo, si deseas verlo desde tu celular, Smart TV o Tablet y gratis, podrás disfrutarlo a través del canal oficial de YouTube del programa de Beto Ortiz. Allí podrás escuchar todas las confesiones de la exmodelo con excelente calidad de audio y video