Melissa Paredes se pronunció con firmeza tras recibir comentarios sobre el regalo que le hizo a su hija en Navidad. La actriz enfatizó que está acostumbrada a los juicios y aseguró que cada familia enfrenta su propia realidad.

La actriz señaló que los comentarios de los usuarios le resultan irrelevantes y que cada hogar establece normas distintas según sus necesidades.

Melissa Paredes respondió a las críticas

Durante una dinámica de preguntas en Instagram, Melissa Paredes abordó la polémica sobre el uso de un celular por parte de su hija. La actriz explicó que tanto el teléfono como las tablets cumplen funciones similares y que la diferencia en la percepción pública es un doble rasero.

“¡Me da igual! Critican, pero cuando voy a algún lugar veo a todos los niños con las benditas tablets, ¡que es lo mismo!”, expresó la expareja de Rodrigo Cuba, destacando que las críticas no modifican su decisión.

Melissa Paredes explica por qué le regaló un celular a su hija

Melissa Paredes justificó la elección del dispositivo por su utilidad en la comunicación directa con su hija. La actriz afirmó que el celular permite mantenerse conectadas, preguntar cómo están y atender necesidades cotidianas de forma inmediata.

“Con el celular nos podemos comunicar y preguntar cómo estamos”, señaló. Añadió que lo que funciona en su hogar no necesariamente aplica para otros, recordando que cada familia establece sus propios criterios según sus circunstancias.

Melissa Paredes exige respeto

Finalmente, Melissa cerró su mensaje con un llamado a respetar las decisiones personales y familiares. Subrayó que la elección de dar un celular no implica un mal ejemplo y que las críticas no afectan su convicción.

“No todas las realidades son iguales. Ustedes no compren celulares, sigan dándoles sus tablets y punto”, concluyó de manera irónica, reafirmando su independencia frente a opiniones externas.