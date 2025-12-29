Melissa Paredes responde fuerte a críticas por regalarle un celular a su hija: “Les encanta meterse en mi vida”
La actriz Melissa Paredes se pronunció ante los malos comentarios que recibió por regalar un móvil a su heredera.
- Fiestas y conciertos de Año Nuevo 2026 en Lima: horarios, precios y dónde comprar entradas
- Así fueron los últimos segundos al aire de Bruno Pinasco en Cinescape tras 25 años en pantalla: “Ha sido una gran aventura”
Melissa Paredes se pronunció con firmeza tras recibir comentarios sobre el regalo que le hizo a su hija en Navidad. La actriz enfatizó que está acostumbrada a los juicios y aseguró que cada familia enfrenta su propia realidad.
La actriz señaló que los comentarios de los usuarios le resultan irrelevantes y que cada hogar establece normas distintas según sus necesidades.
TE RECOMENDAMOS
CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD
PUEDES VER: Melissa Paredes sorprende a su hija con especial regalo en celebración navideña: ‘Moría por el rosa’
Melissa Paredes respondió a las críticas
Durante una dinámica de preguntas en Instagram, Melissa Paredes abordó la polémica sobre el uso de un celular por parte de su hija. La actriz explicó que tanto el teléfono como las tablets cumplen funciones similares y que la diferencia en la percepción pública es un doble rasero.
Melissa Paredes respondió a críticas por regalarle un celular a su hija.
“¡Me da igual! Critican, pero cuando voy a algún lugar veo a todos los niños con las benditas tablets, ¡que es lo mismo!”, expresó la expareja de Rodrigo Cuba, destacando que las críticas no modifican su decisión.
Melissa Paredes explica por qué le regaló un celular a su hija
Melissa Paredes justificó la elección del dispositivo por su utilidad en la comunicación directa con su hija. La actriz afirmó que el celular permite mantenerse conectadas, preguntar cómo están y atender necesidades cotidianas de forma inmediata.
“Con el celular nos podemos comunicar y preguntar cómo estamos”, señaló. Añadió que lo que funciona en su hogar no necesariamente aplica para otros, recordando que cada familia establece sus propios criterios según sus circunstancias.
PUEDES VER: Melissa Paredes se muestra conmovida en redes por el viaje de su hija con Ale Venturo y Rodrigo Cuba: 'Despedirte de tu bebé'
Melissa Paredes exige respeto
Finalmente, Melissa cerró su mensaje con un llamado a respetar las decisiones personales y familiares. Subrayó que la elección de dar un celular no implica un mal ejemplo y que las críticas no afectan su convicción.
“No todas las realidades son iguales. Ustedes no compren celulares, sigan dándoles sus tablets y punto”, concluyó de manera irónica, reafirmando su independencia frente a opiniones externas.