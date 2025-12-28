Alejandra Baigorria se encuentra en Suiza junto a su esposo Said Palao y su hermano Sergio Baigorria, disfrutando de unas vacaciones. Sin embargo, la empresaria quedó sorprendida por el alto costo de vida en ese país europeo luego de asistir a un restaurante.

Por esa razón, con el objetivo de ahorrar, la influencer decidió encargarse del desayuno y cena de todos durante su estadía comprando productos básicos en un supermercado. Lo impresionante llegó al revelar que terminó gastando S/550, tal como mostró en un video que compartió en Tiktok. “¡S/18 una palta!, la más cara de mi vida”, dijo sin ocultar su asombro.

Alejandra Baigorria gastó 550 soles por una compra básica en supermercado de Suiza

Alejandra Baigorria mostró los productos básicos que adquirió en el supermercado y que terminaron costándole 550 soles en uno de los países más caros del mundo: Suiza. En un inicio, enseño el agua mineral que compró. “Agüita Evian porque es la única agua que venden y es la más barata. Increíble, pero cierto”, señaló ‘la gringa de gamarra’

Luego mostró yogures, jugo de manzana sin azúcar, huevos, bebidas sin azúcar, pan, cereales y café, dejando en claro que no buscaba darse lujos, sino preparar comidas sencillas como parte de una estrategia para ahorrar, ya que según contó, los restaurantes son supercaros.

Más adelante, continuó enumerando más productos que había comprado. “Mantequilla, huevos, quesos, jamón, leche de almendras, leche de vaca, panes variados, chocolate caliente, edulcorantes, té y cereales”, detalló Alejandra, añadiendo a sus compras un hidratante y un paquete de agua mineral.

Asimismo, comentó que solo pudo comprar una palta debido a su elevado precio. “Una palta, la palta más cara de mi vida, como dieciocho lucas una palta”, expresó, para luego revelar todo lo que gastó en una simple compra. “¿Saben cuánto salió todo esto? Quinientos cincuenta soles. A la shit”, compartió la exchica reality.

Alejandra Baigorria afirma que Suiza es el país más caro donde ha estado

“Bueno, ya saben, si vienen a Suiza, no sé, busquen un market lo más barato posible”, fue la primera recomendación que hizo Alejandra Baigorria, al admitir que incluso esa alternativa representa un gasto fuerte de dinero. “Es supercaro. Es uno de los países más caros donde… es el más caro a donde he viajado”, señaló en su video de Tiktok.

Aclaro también que las compras que realizó estaban pensadas para cubrir cinco días de estadía en Suiza, que cubrirían desayunos y cenas. “Esto alcanzará para los cinco días que estaremos acá en desayuno y cena. ¿Cómo? No sé, comerán chocolate”, dijo entre risas.