Espectáculos

Gisela Valcárcel manda potente mensaje tras ola de críticas por su retorno a Panamericana TV: "Este regreso es especial"

Gisela tendrá un nuevo programa en Panamericana TV, canal donde inició su carrera. La conductora compartió su felicidad tras anunciar su esperado regreso a la televisión pese a las críticas.

Gisela Valcárcel feliz por su regreso en Panamericana TV. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Gisela Valcárcel feliz por su regreso en Panamericana TV. Foto: composición LR/difusión/Instagram

Gisela Valcárcel, conocida como la ‘Reina de la televisión’, confirmó oficialmente su regreso a la pantalla chica a través de Panamericana TV, el canal donde inició su carrera como conductora. Su anuncio generó emoción en sus seguidores, pero también generó críticas debido a su reciente y polémica salida de América Televisión, donde permaneció por años con su productora GV Producciones y programas como 'América hoy'.

Tras las críticas, la madre de Ethel Pozo rompió su silencio y compartió un mensaje contundente en sus redes sociales en el que agradeció el apoyo recibido y defendió su retorno como un acto de conexión y compromiso con su público.

Publicación de Gisela. Foto: Instagram

Publicación de Gisela. Foto: Instagram

PUEDES VER: Gisela Valcárcel sorprende al saludar a Karla Tarazona en su regreso a Panamericana TV, tras fuerte rumores de conflicto

lr.pe

Gisela comparte contundente mensaje tras su regreso a Panamericana TV

Gisela Valcárcel utilizó su cuenta de Instagram para expresar su gratitud y responder a las críticas generadas por su retorno. “No tengo palabras suficientes para agradecer tanto cariño. Gracias por cada mensaje, cada palabra linda, cada abrazo virtual… ¡Los he sentido todos!”, escribió la conductora, destacando la importancia del apoyo que ha recibido desde que anunció su regreso.

Asimismo, la popular 'Señito' manifestó que este nuevo inicio es especial para ella porque llega en una etapa de reflexión profesional y personal. “Volver a la televisión y recibirlos con tanto amor me emociona profundamente. Entiendo más que nunca que hacer televisión es conectar. Con el corazón, con la verdad, con el alma”, señaló. Además, agradeció a Panamericana TV por brindarle la oportunidad de volver y al anunciante que apostó por su nuevo proyecto Miradas al Futuro.

PUEDES VER: Magaly Medina responde al regreso de Gisela Valcárcel a la televisión y ser su competencia: 'Ella reina los fines de semana'

lr.pe

¿Quiénes son las nuevas figuras que se suman a Panamericana TV?

El retorno de Gisela Valcárcel forma parte de un grupo de importantes incorporaciones que Panamericana TV presentó para su temporada 2025. Entre las figuras anunciadas destacan:

  • Gisela Valcárcel, quien regresa con un nuevo formato.
  • Jorge Benavides, reconocido humorista y creador de exitosos programas.
  • Cristian Rivero, conductor y figura televisiva.
