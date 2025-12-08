Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

Las recientes declaraciones de Tilsa Lozano en 'El valor de la verdad', sobre el romance adolescente que vivió con Yaco Eskenazi generaron revuelo en redes y medios. En ese contexto, Natalie Vértiz sorprendió al anunciar que se ausentará del país por motivos personales relacionados con las celebraciones navideñas.

A través de sus historias de Instagram, la conductora mostró parte de su preparación para este viaje y dejó una frase que llamó la atención: “A classic para empezar el espíritu navideño en mi próximo destino”. En la imagen se aprecia la película navideña 'Mi pobre angelito', cinta que eligió para acompañar la previa de su partida.

TE RECOMENDAMOS ¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La presentadora de televisión compartió su entusiasmo por viajar en estas fechas. Aunque no brindó más detalles, su mensaje despertó curiosidad debido al momento en que coincide con las afirmaciones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi.

Vale señalar que en la actualidad, la relación entre Yaco y Tilsa es cordial. Asimismo, la conductora de 'La Noche Habla' elogió a la familia que Eskenazi formó con Natalie Vértiz. “Son una hermosa familia, me encanta verlos juntos”, aseveró.

Tilsa Lozano recuerda su romance con Yaco

Durante su participación en el programa, Tilsa sorprendió al mencionar que mantuvo una historia “hermosísima” con Yaco Eskenazi cuando ambos eran adolescentes. “Yo tenía 14 y él era mayor por dos años”, comentó. La exmodelo describió ese episodio como un vínculo inocente: “Fue una historia de amor lindísima, de niños, de esos amores que se viven a los 14 y 16 años”.

También recordó que se conocieron en una zona cercana a la avenida Pezet, en San Isidro, donde residían sus abuelas. Aunque el propio Eskenazi habló del tema en el pasado, la forma en que Tilsa revivió la anécdota volvió a colocar la historia en boca de todos.