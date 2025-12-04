Tilsa Lozano regresará al temido sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ este domingo 7 de diciembre, una década después de la edición que expuso su relación con Juan Manuel ‘loco’ Vargas y marcó su historia en la televisión. Hoy, tras el fin de su matrimonio con Jackson Mora, la exmodelo vuelve para revelar episodios que marcaron profundamente su vida.

En el adelanto del programa, la conductora de 'La noche habla' describe duros momentos de agresión física —“Me baja de los pelos, me quita toda la ropa y me revienta a golpes”— sin precisar la identidad del responsable, adelantando que su participación traerá revelaciones fuertes y nuevas miradas a su pasado.

TE RECOMENDAMOS ¿COMO FUNCIONA EL ORÁCULO? CON LEANDRO LÓPEZ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tilsa da detalles de sus romances con Juan Vargas y Jackson Mora

Durante el programa se muestra el impacto que tuvo en Tilsa Lozano la fuerte deslealtad sentimental. “Yo sí lo amé, yo sí me comprometí, yo sí lo di todo. A mí me dolió muchísimo lo que él hizo, fue una traición tremenda lo que él hizo conmigo”, afirma la conductora de 43 años mientras el programa usa imágenes de Juan Manuel Vargas como referencia.

Su matrimonio con Jackson Mora también aparece en el relato, marcado por inseguridades y tensiones. Tilsa recuerda que formar una familia era un deseo profundo para ella:

“Para mí el concepto de familia es un sueño, es algo que siempre quise”. Además, relata un episodio incómodo que vivió con Mora: “Esta chica agachadita delante de él y él con un puro haciéndose el bacanazo salía con los lentes puestos”. Frente a la pregunta de Beto Ortiz sobre si cree que su entonces esposo Mora le fue infiel durante la relación, Tilsa no dudó en responder que sí.