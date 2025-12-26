Agua Marina regresó a las redes sociales el 24 de diciembre, emocionando a sus fans tras más de dos meses de ausencia. Foto: Facebook | Foto: Facebook

Agua Marina, la orquesta que se retiró de los escenarios tras ser víctima de un ataque que terminó con cuatro de sus integrantes heridos, emocionó a sus fans al reaparecer en las redes sociales el pasado 24 de diciembre, en vísperas de la Navidad. La agrupación de los hermanos Quiroga no solo saludo a sus fieles seguidores por esta fecha especial, sino también dieron a conocer cuándo los podrán volver a ver.

Tras más de dos meses de ausencia, la emblemática agrupación piurana anunció su regreso a la música con un mensaje que emocionó a sus fans. “Feliz Navidad para todos, este 31 de diciembre celebramos desde casa”, escribieron junto a un video donde se escucha de fondo uno de sus grandes éxitos junto a imágenes donde se ve a toda la orquesta encima de un escenario iluminado gracias a los fuegos artificiales.

Agua Marina ofrecerá show virtual por Año Nuevo



Agua Marina confirmó que su público podrá volver a disfrutar de su música a través de un concierto virtual que ofrecerán este miércoles 31 de diciembre en vísperas del Año Nuevo 2026, mediante una presentación especial por el canal oficial de YouTube.

De esa manera, “el agua más rica del Perú” volverá a sonar para despedir el año junto a su público, en una noche llena de nostalgia, alegría y buena música. Se espera que no falten temas como ‘Tu amor fue una mentira’, ‘Paloma del alma mía’, ‘Tatuaje del alma’, ‘Tarde en tu vida’, ‘Paloma ajena’, entre otros éxitos.

Fans de Agua Marina celebran su regreso a la música



Segundos después del anuncio de Agua Marina, sus seguidores celebraron la noticia. “Gracias por volver”, escribió el cantante Tommy Portugal. “A preparar la pantalla y la conexion bluetooth al equipo de sonido, a full con la mejor agrupación del Perú”, “Soy el único al que se le aguaron los ojos?”, “No me la pierdo por nada del mundo… Esa es mi Agua Marina. Puro sentimiento” y “Ayayayy.... Agua Marina lo máximo, orquesta que es capaz de mover todo un País, y más... La total comprensión y apoyo”; expresaron otros cibernautas.

Cabe recordar que la noche del miércoles 8 de octubre, Agua Marina, originaria del norte del país, fue atacada a balazos en un concierto que ofrecieron en el local del Círculo de Suboficiales, Técnicos y Supervisores del Ejército de Perú, ubicado en el distrito de Chorrillos, al sur de Lima.

