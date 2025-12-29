HOYSuscripcion LR Focus

Jorge Benavides se despide de las pantallas de ATV con emotivo mensaje en su último programa

Rodeado de su elenco, Jorge Benavides se despidió de su espacio en ATV con palabras de gratitud dirigidas al canal y al público que lo acompañó durante cinco años.

El humorista agradeció al canal y al público tras cinco años al aire. Foto: Composición LR
El humorista agradeció al canal y al público tras cinco años al aire. Foto: Composición LR

La última emisión de JB en ATV, realizada como parte del especial de Año Nuevo, estuvo marcada por la emoción y nostalgia. El programa humorístico, que durante años se consolidó como uno de los más vistos de los sábados en la televisión peruana, cerró una etapa importante en la carrera de Jorge Benavides, quien semanas atrás fue anunciado como nuevo rostro de Panamericana Televisión.

Aunque el espacio mantuvo su estructura habitual de sketches, al finaliza la emisión, el imitador apareció en escena acompañado por todo el elenco para dirigirse al público y marcar así su despedida de las pantallas de ATV.

Jorge Benavides se despide de ATV con emotivo mensaje

En los últimos minutos del programa, el actor cómico tomó la palabra para agradecer al canal, a su equipo de trabajo y, especialmente, al público que lo acompañó durante estos años. Con un discurso cargado de gratitud, Benavides dejó en claro el cariño y respeto que guarda por la que fue su casa televisiva.

“Muchas gracias a todos los presentes y a los directivos de este canal por permitirnos estar en su trinchera durante estos cinco hermosos años consecutivos. (…) En especial a ustedes, los televidentes, mil gracias por estar siempre expectantes del otro lado y a quienes prometemos hacer nuestro mayor esfuerzo para arrancarles una sonrisa que alimente sus corazones”, expresó ante cámaras.

Además, JB se refirió al nuevo ciclo que está por comenzar en su carrera. De manera breve, habló del próximo año como una oportunidad para continuar llevando entretenimiento al público. “Frente a nosotros tenemos un nuevo año, cuyas páginas en blanco intentaremos llenarlas con el mismo hermoso contenido que el año que pasó. Le pediremos al más grande, Dios, que guíe e ilumine nuestro camino”, señaló.

Jorge Benavides confirma su llegada a Panamericana Televisión

El fin de su ciclo en ATV coincide con el anuncio oficial de su regreso a Panamericana Televisión, hecho que sorprendió durante la preventa del canal realizado semanas atrás. Al ritmo de la clásica introducción de ‘JB, el imitador’, el humorista fue presentado por Christian Rivero, marcando su retorno a la denominada “Esquina de la televisión” después de 35 años.

En el evento, Benavides recordó sus inicios en la pantalla chica junto a Augusto Ferrando y precisó que aún se encuentran afinando detalles sobre su nuevo proyecto. Si bien todavía no se ha confirmado fecha ni nombre del programa, el actor dejó en claro que se tratará de una propuesta renovada.

