¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?
Entretenimiento

Alejandro Aramburú: quién es el cantante peruano que debutó en Santos Bravos, edad, su faceta como actor y todo lo que debes saber

De cantar en las calles a ser el 'Latin Prince'. Alejandro Aramburú se consolida como una estrella tras su debut en Santos Bravos, la primera boyband latina de HYBE, y representa a lo grande el talento peruano.

El cantante Alejandro Aramburú hizo historia como el primer peruano en debutar bajo HYBE, la empresa de BTS. Foto: Instagram
El cantante Alejandro Aramburú hizo historia como el primer peruano en debutar bajo HYBE, la empresa de BTS. Foto: Instagram

Alejandro Aramburú se ha convertido en uno de los nombres más resonantes de la música latina en 2025. Su debut en Santos Bravos, la primera boyband latina creada por HYBE —la compañía surcoreana detrás de fenómenos globales como BTS y KATSEYE— marcó un hito para la representación peruana en la industria global.

El artista no solo conquistó al público por su talento, sino también por su carisma, versatilidad como actor y la disciplina que mostró en el reality que definió la formación del grupo. Su regreso al Perú, tras el lanzamiento oficial, confirmó el impacto que su carrera está teniendo en la escena internacional, pues una multitud de seguidores lo recibió con pancartas, cánticos y muestras de afecto en un abarrotado aeropuerto Jorge Chávez.

¿Quién es Alejandro Aramburú?: edad, padres y más

Alejandro Aramburú, de 21 años, nació en Lima en 2004 en una familia marcada por el deporte y el arte: su padre es el renombrado extenista Alejandro Aramburú Acuña y su madre es la artista plástica y productora Giuliana Senno.

Aunque practicó tenis en su infancia, descubrió que su verdadera vocación estaba en el arte y comenzó como músico callejero a la edad de 13 años en el Boulevard de Asia, en Lima. Esa etapa le permitió conectar con el público y forjar un estilo propio que más tarde trasladó al cine y la televisión, donde destacó con papeles como Facundo en la serie 'De vuelta al barrio' (2021) y Rony en la película 'Reinas' (2024).

En paralelo, Aramburú lanzó temas en solitario, entre ellos '¿Quién es ella?' y 'Pringao', y colaboró con artistas nacionales, llegando a compartir escenario con el reconocido Tony Succar. De esa manera, fue consolidando una base de seguidores que lo acompañó en cada etapa. Esa versatilidad, sumada a la disciplina adquirida en sus años de formación, fue clave para que lograra dar el salto internacional y convertirse en integrante de Santos Bravos, la primera boyband latina creada por HYBE, la misma empresa detrás de BTS.

El debut de Alejandro Aramburú en Santos Bravos bajo HYBE

En 2025, HYBE anunció la creación de Santos Bravos, su primera boyband latina. El proyecto tomó forma a través de un reality realizado en México, donde decenas de aspirantes buscaron un lugar en el lineup final. Alejandro Aramburú destacó por su disciplina, carisma y talento, cualidades que lo llevaron a ser elegido como uno de los cinco integrantes del grupo junto a Drew Venegas (EE. UU./México), Kauê Penna (Brasil), Gabi Bermúdez (Puerto Rico) y Kenneth Lavíll (México).

El debut se realizó en octubre de 2025 con una puesta en escena que fusionó ritmos latinos con la estética del k-pop, marcada por el lanzamiento de su primer single '0%'. La presencia de Alejandro como representante peruano fue celebrada tanto por los medios nacionales como por fanáticos en distintos países, entre ellos Argentina, Chile y México, donde ya se han formado fanclubs oficiales que respaldan su carrera.

El impacto de Alejandro Aramburú tras su debut en Santos Bravos y regreso al Perú

El lanzamiento de Santos Bravos en octubre de 2025 generó un fenómeno inmediato en redes sociales, con miles de seguidores comentando cada detalle del grupo. Alejandro Aramburú se convirtió en uno de los rostros más visibles, no solo por su talento vocal, sino también por el orgullo que despertó entre los peruanos al ser parte de un proyecto de alcance global.

En diciembre de 2025, el cantante regresó al Perú y su llegada al aeropuerto Jorge Chávez desató un verdadero alboroto. Decenas de fanáticos lo recibieron con pancartas, cánticos y muestras de cariño, confirmando el impacto que su debut había tenido en la escena local. La cobertura mediática de su regreso reforzó la idea de que Aramburú no solo es un artista en ascenso, sino también un símbolo de representación nacional en la música internacional.

