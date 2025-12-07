Tilsa Lozano se volverá a sentar en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'. | Foto: Composición LR/YouTube.

Tilsa Lozano se volverá a sentar en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'. | Foto: Composición LR/YouTube.

A pocas horas de que se estrene la esperada edición de 'El valor de la verdad' protagonizada por Tilsa Lozano, la exmodelo encendió las redes sociales con un mensaje que no pasó desapercibido. En medio de la ola de comentarios y especulaciones que ha generado su regreso al temido sillón rojo, la conductora decidió pronunciarse desde su cuenta oficial de Instagram.

“Dicen que antes de que te pase algo gigante, todo se cae, todo se transforma”, se lee en un post subido por Lozano, una frase que muchos de sus seguidores interpretaron como una respuesta directa al revuelo mediático que ha provocado su participación en el programa.

No es la primera vez que Tilsa se somete al polígrafo, y precisamente esa experiencia previa ha alimentado las críticas y expectativas. El adelanto del programa sugiere que se tocarían nuevamente temas vinculados al exfutbolista Juan Manuel Vargas, un capítulo que sigue generando curiosidad y controversia en el público.

A solo horas de 'El valor de la verdad', la exmodelo compartió un mensaje. Foto: Instagram.

¿Dónde ver el regreso de Tilsa Lozano al sillón rojo de 'El valor de la verdad'?

La próxima aparición de Tilsa Lozano en 'El valor de la verdad' marcará su segunda vez en el temido sillón rojo. Doce años han pasado desde aquella primera entrega en la que la ahora conductora de 'La noche habla' reveló detalles de su entonces secreta relación con el exfutbolista Juan Manuel “Loco” Vargas, episodio que en su momento remeció la farándula local.

En esta ocasión, el programa volverá a emitirse a nivel nacional a través de la señal abierta de Panamericana Televisión (canal 5). Asimismo, los suscriptores de servicios de cable como Movistar TV, Claro TV y DirecTV podrán seguir la transmisión sin ningún tipo de restricción.

Para quienes prefieran verlo desde plataformas digitales, Panamericana TV también ofrecerá este nuevo episodio mediante su canal oficial de YouTube, permitiendo que los seguidores de Lozano y del espacio conducido por Beto Ortiz no se pierdan ningún detalle de esta esperada edición.