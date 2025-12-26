HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Melissa Klug revela la carrera que su hijo mayor con Jefferson Farfán estudiará en Estados Unidos: “Estamos viendo para que postule”

Empresaria Melissa Klug contó que, cuando Adriano Farfán cumpla los 18 años en febrero del 2026, partirá al extranjero para seguir sus sueños académicos.

Melissa Klug tuvo dos hijos con Jefferson Farfán: Adriano y Jeremy. Foto: Composición LR/Instagram.
Melissa Klug reveló que su hijo mayor con Jefferson Farfán, Adriano, cumplirá la mayoría de edad en febrero del próximo año. Por ello, aseguró que el joven estudiará en Estados Unidos la carrera de Finanzas y Administración.

Actualmente, el joven está llevando clases de Administración en una conocida universidad de Lima, por lo que están evaluando cómo concretar el intercambio académico. “Estamos viendo ya todo para que postule y haga el intercambio”, expresó muy orgullosa la empresaria en conversación con Trome.

PUEDES VER: Melissa Klug revela que Jefferson Farfán arruinó los sueños de su hijo de estudiar en el extranjero: 'Él lo sabe'

lr.pe

Melissa Klug revela que su hijo con Farfán estudiará la carrera de Finanzas y Administración en EEUU.

Adriano Farfán Klug es el primer hijo que tuvieron Jefferson y Melissa. La popular ‘Blanca de Chucuito’ contó que, cuando su heredero cumpla 18 años, estudiará la carrera de Finanzas y Administración en los Estados Unidos.

“Sí, él quiere estudiar finanzas, administración en Estados Unidos. Estamos viendo ya todo para que postule y haga el intercambio, porque aquí (En Lima) está en la universidad estudiando administración”, señaló la empresaria de 41 años.

Meses atrás, durante una entrevista con ‘Magaly TV: la firme’, Klug afirmó que Farfán tendría que encargarse de cubrir los gastos de su hijo en el extranjero. En ese entonces, los padres no mantenían una buena comunicación; sin embargo, todo indica que la situación habría mejorado por el bienestar de Adriano Farfán.

PUEDES VER: Melissa Klug anuncia que Jefferson Farfán faltó por segunda vez a la conciliación y lanza advertencia: 'Se procede por vía judicial'

lr.pe

Melissa Klug se muestra orgullosa de su otro hijo, Jeremy Farfán

Melissa Klug también infló el pecho al hablar de Jeremy, su hijo de 13 años que tiene con Jefferson Farfán. Contó que ha crecido muy rápido, al punto de ya alcanzarla en estatura. “Sí, Jeremy tiene 13 años y ya me alcanzó, está de mi tamaño, mis hijos crecieron muy rápido. Me da más pena ahora que pase el tiempo”, afirmó la influencer a Trome.

Además, destacó que, por ahora, Jeremy está enfocado en su carrera futbolística, sin revelar si tiene planes de estudiar una profesión. “Jeremy está metido en el fútbol, ganando campeonatos”, señaló.

