El exintegrante de 'Esto es guerra' reveló, en un adelanto del primer episodio de su pódcast junto a Christian Wagner, detalles de su vida personal como esposo, empresario y ser humano. No obstante, lo que más llamó la atención fueron sus declaraciones sobre cómo afrontaba los celos provocados por los elogios que recibía su actual esposa, Natalie Vértiz, por parte de hombres de la farándula nacional.

Yaco Eskenazi y su cruda confesión respecto a Natalie Vértiz

Durante la conversación, Yaco Eskenazi habló por primera vez sobre su matrimonio y confesó lo difícil que fue lidiar desde un inicio con los halagos que recibía su esposa, Natalie Vértiz, en el ámbito laboral, artístico y, sobre todo, por parte de hombres de la farándula nacional.

TE RECOMENDAMOS CR1M3N3S QUE MARCARON LA HISTORIA DEL PERÚ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

"Cuando era más chibolo —y ahora te cuento un par—, con gente conocida, a veces no me gusta que comenten: ‘la linda’, ‘qué guapa’. ¿A ti qué te importa? Hay que tener tino", expresó. Estas declaraciones evidenciaron a un Yaco Eskenazi celoso, tal como lo recordó Wagner: como un tipo que no podía controlar su mal genio.

Sin embargo, Yaco Eskenazi reconoció que, en el pasado, protagonizó algunos episodios de celos, aunque aseguró que esa etapa ya quedó atrás. Según precisó, actualmente mantiene un control absoluto sobre sus emociones y su relación con su esposa se basa en la madurez: ''Ya no, ya me curé. Me tuve que obligar a curarme'', aseguró.

El apoyo incondicional de Yaco Eskenazi a Natalie Vértiz

En medio de las confesiones, el excapitán del extinto equipo de 'los Leones' en 'Esto es guerra' dejó en claro que respalda en todo momento los proyectos de Natalie Vértiz, especialmente su carrera como modelo en Victoria’s Secret.

''Te la doy porque yo sí creo que en las parejas existen los momentos y claro, durante los primeros seis años de relación yo era Yaco el capitán no sé de qué cosa y Natalie iba más o menos de la mano creciendo. Ahora a ella le toca ser la protagonista de la historia y a mí me toca acompañarla'', señaló el conductor de televisión.