Lucecita Ceballos decidió sincerarse y reveló por primera vez el detonante que ocasionó el fin de su matrimonio con el empresario peruano Rony Ríos, tras 30 años de relación. La conductora de televisión y modelo aseguró que una de las principales razones fue la distancia, situación que provocó que el vínculo se enfriara.

“Hace poco, cuando salí a decir que estábamos separados, estuvo seis-siete meses sin venir y la comunicación era cada vez menos, entonces yo di por terminada la relación. Él no lo sabía”, expresó la exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ a Trome.

TE RECOMENDAMOS EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Lucecita expone a empresario y afirma que las cosas nunca fueron recíprocas

Lucecita, de 48 años, nacida en Colombia, pero radicada gran parte de su vida en Perú, aclaró que durante su matrimonio con Rony Ríos la relación no fue recíproca. Aseguró que estos motivos también fueron determinantes para poner fin a su romance.

“Las cosas son complejas y siempre hay detonantes para tomar decisiones, pero no necesariamente lo puedes contar, porque es eso, es que cada relación es única, es diferente, cada uno tiene sus cosas, hay diferencias (...) En los matrimonios creo que el amor es un poco intercambio de intereses. Suena frío, pero es así. Fue eso y cositas que no puedo revelar que fueron desgastando la relación”, dijo.

Cabe recordar que la modelo inició su relación con el empresario nacional cuando ella tenía 18 años y él 33.

¿Lucecita todavía ama a Rony Ríos?

Ante la pregunta de si aún ama a Rony Ríos, la conductora de TV decidió no contestar y señaló que solo ama a Dios y a sus dos hijos, a quienes tiene en común con el empresario arequipeño.

“Yo a estas alturas, creo que el único amor que tengo es a Dios y a los hijos porque es desinteresado, no esperas reciprocidad”, declaró a Trome. Además, dejó en claro que mantiene una buena relación con su expareja. “Lo bueno es que quedamos en buenos términos por nuestros hijos”, concluyó.