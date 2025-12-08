En su retorno a 'El valor de la verdad', Tilsa Lozano reveló que, a los 20 años, vivió momentos de terror y violencia física y psicológica con su entonces pareja, un hombre 15 años mayor que ella. Sentada en el temido sillón rojo, la presentadora de TV narró que incluso fue perseguida a balazos debido a que su exnovio estaba involucrado en hechos delictivos.

Lozano aclaró que no fue la diferencia de edad lo que la atrajo de "Z", de quien prefirió no revelar su nombre real, si no la adrenalina y las malas decisiones que marcaron esa etapa de su vida. La exconejita de Playboy TV narró que, durante una noche, mientras estaba a bordo de carro, escuchó disparos. Meses después, aquel novio la secuestró al no aceptar la ruptura, así descubrió que el sujeto era una persona violenta.

Tilsa Lozano revela que fue secuestrada por su expareja

Tilsa Lozano contó que, meses después de terminar la relación, se cruzó con su expareja fuera de una discoteca en Miraflores. Él se mostró amable y le ofreció llevarla a su casa. Tras aceptar y subir al carro, el sujeto puso el seguro, la agarró del cabello y chocó brutalmente su cabeza contra el tablero para luego trasladarla sin su consentimiento a una vivienda en La Molina.

Notablemente afligida, la conductora de 'La noche habla' narró: “Me reventó a golpes. Me bajó del auto de los pelos, me metió a la ducha y me volvió a golpear”. Además, indicó que la obligó a tomarse un blíster de clonazepam: “Tómate todas para que te calmes”, recordó. “Cuando me levanté, lo único que le decía era ‘Sí, sí, te amo’ y, apenas pude, me escapé por la ventana y corrí descalza hasta parar un taxi”. La modelo confesó entre lágrimas que no denunció el hecho por miedo. “Él era una persona violenta”, agregó entre lágrimas.

Tilsa Lozano y su reflexión en 'El valor de la verdad'

Al ser consultada por Beto Ortiz sobre por qué nadie, ni siquiera un familiar, la buscó, Tilsa explicó que en esa época ya no vivía con sus padres y trabajaba como anfitriona. “A veces camuflan la violencia en bromas, en que están tomados o en que son celosos porque te aman”, declaró.

“La gente cree que uno toma malas decisiones porque tu mamá no está; a veces no dependes de los padres, y los hijos tomamos malas decisiones porque somos pelotudos”, agregó. Por último, recordó que ha estado al borde de la muerte en más de una ocasión, pero que, gracias al destino, logró salvarse.