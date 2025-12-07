Tilsa Lozano sorprendió al revelar, entre risas y nostalgia, que vivió una relación “hermosísima” con nada menos que el exguerrero Yaco Eskenazi. La exmodelo contó que esta historia ocurrió en plena adolescencia: “Yo tenía 14 y él era mayor por dos años”, confesó con naturalidad, dejando a más de uno sorprendido pese a que el propio Eskenazi ya había mencionado el episodio en el pasado.

Tilsa recordó aquel romance juvenil como un breve pero dulce capítulo de sus vidas: “Fue una historia de amor lindísima, de niños, de esos amores inocentes que se viven a los 14 y 16 años”, reveló en el célebre sillón rojo.

Tilsa confirmó relación con Yako Eskenazi pero dice que él sufrió más

En la última edición de 'El valor de la verdad', Tilsa Lozano respondió la pregunta número 2, "¿Fue Yaco Eskenazi tu enamorado?", ella confirmó que sí y el polígrafo sentenció que su respuesta es verdad. Aunque, la 'relación' fue muy corta, según sus palabras, Eskenazi, fue quien sufrió más. Esto debido a que, ella se fue a vivir a Argentina tras la separación de sus padres. "Él sufrió más que yo. En ese momento fue un drama, lloramos, nos abrazamos, nos juramos amor eterno", contó.