Tilsa Lozano confiesa que tuvo relación con Yako Ezkenazi y revela cómo terminaron: "Él sufrió más que yo"

En la pregunta número 2 de 'El valor de la verdad', Tilsa Lozano confirmó que tuvo una relación con el exguerrero, Yaco Eskenazi. "Fue una linda historia", comentó.

Tilsa confesó que tuvo relación con Yako Eskenazi.
Tilsa confesó que tuvo relación con Yako Eskenazi. | Foto: Composición LR/YouTube.

Tilsa Lozano sorprendió al revelar, entre risas y nostalgia, que vivió una relación “hermosísima” con nada menos que el exguerrero Yaco Eskenazi. La exmodelo contó que esta historia ocurrió en plena adolescencia: “Yo tenía 14 y él era mayor por dos años”, confesó con naturalidad, dejando a más de uno sorprendido pese a que el propio Eskenazi ya había mencionado el episodio en el pasado.

Tilsa recordó aquel romance juvenil como un breve pero dulce capítulo de sus vidas: “Fue una historia de amor lindísima, de niños, de esos amores inocentes que se viven a los 14 y 16 años”, reveló en el célebre sillón rojo.

Tilsa confirmó relación con Yako Eskenazi pero dice que él sufrió más

En la última edición de 'El valor de la verdad', Tilsa Lozano respondió la pregunta número 2, "¿Fue Yaco Eskenazi tu enamorado?", ella confirmó que sí y el polígrafo sentenció que su respuesta es verdad. Aunque, la 'relación' fue muy corta, según sus palabras, Eskenazi, fue quien sufrió más. Esto debido a que, ella se fue a vivir a Argentina tras la separación de sus padres. "Él sufrió más que yo. En ese momento fue un drama, lloramos, nos abrazamos, nos juramos amor eterno", contó.

Tilsa Lozano confiesa que mantuvo un romance con Yaco Eskenazi y da detalles de su relación: “Fue una hermosísima historia de amor”

Tilsa Lozano confiesa que mantuvo un romance con Yaco Eskenazi y da detalles de su relación: “Fue una hermosísima historia de amor”

Tilsa Lozano comparte sorpresivo mensaje a poco de emitirse su presentación en 'El valor de la verdad': "Todo se cae"

Tilsa Lozano comparte sorpresivo mensaje a poco de emitirse su presentación en 'El valor de la verdad': "Todo se cae"

¿Qué preguntas responderá Tilsa Lozano en El valor de la verdad 2025?

¿Qué preguntas responderá Tilsa Lozano en El valor de la verdad 2025?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Tilsa Lozano: ¿quién fue su primer amor antes de llegar al altar con Jackson Mora?

Tilsa Lozano: ¿quién fue su primer amor antes de llegar al altar con Jackson Mora?

Tilsa Lozano confiesa que tuvo relación con Yako Ezkenazi y da detalles de su ruptura: "Fue hermosísima historia de amor"

Tilsa Lozano confiesa que tuvo relación con Yako Ezkenazi y da detalles de su ruptura: "Fue hermosísima historia de amor"

Melissa Klug estalla contra Bryan Torres y lo bota a gritos de la casa de Samahara Lobatón: “Él no se quería ir”

Melissa Klug estalla contra Bryan Torres y lo bota a gritos de la casa de Samahara Lobatón: “Él no se quería ir”

Tilsa Lozano admite que se arrepiente de su relación con el ‘Loco’ Vargas: “Fui una pelotuda, pagué mi karma por mil”

Tilsa Lozano admite que se arrepiente de su relación con el ‘Loco’ Vargas: “Fui una pelotuda, pagué mi karma por mil”

Alfredo Benavides rompió su relación con su hermano Jorge Benavides y expone la razón: “No me sentí respaldado”

Alfredo Benavides rompió su relación con su hermano Jorge Benavides y expone la razón: “No me sentí respaldado”

Tilsa Lozano comparte sorpresivo mensaje a poco de emitirse su presentación en 'El valor de la verdad': "Todo se cae"

Tilsa Lozano comparte sorpresivo mensaje a poco de emitirse su presentación en 'El valor de la verdad': "Todo se cae"

