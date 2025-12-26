Angie Jibaja impacta al revelar que llegó a ganar $/17.000 en Chile y cuenta cómo lo hacía

Angie Jibaja se encuentra nuevamente en Perú y se reencontró con sus dos hijos que tiene en común con Jean Paul Santa María con motivo de las fiestas navideñas. En medio de su estancia, la polémica exmodelo se presentó en el pódcast de YouTube ‘X no decirlo’, conducido por su amigo Giani Cossio, donde reveló detalles sorprendentes de su vida en Chile, país en el que reside desde hace varios años junto a su madre, Maggie Liza.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue cuando Angie Jibaja afirmó que llegó a ganar $/17.000 a la semana. Cabe recordar que, años atrás, participó en algunos realities show, donde alcanzó gran popularidad y se ganó el cariño del público chileno gracias a su personalidad extrovertida.

TE RECOMENDAMOS LIMPIEZA ENERGÉTICA Y MEDICINA CHAMÁNICA: MITOS, PRÁCTICAS Y VERDAD | ASTROMOOD CON FRANZ MURJAHN

“A nivel Perú, nada”, expresó ‘la chica de los tatuajes’ al comparar los ingresos que percibía en su país natal con los que obtenía en Chile.

Angie Jibaja revela que ganaba $/17.000 a la semana en Chile

Angie Jibaja aseguró que ganaba $17.000 a la semana en Chile, una cifra que equivalía cerca de $/70.000 mensuales. La revelación dejó sorprendidos a los conductores del pódcast, Giani Cossio, Ysrael Dreyfus y Flor Ortola.

“A nivel Perú, nada. Lo máximo que gané (en Chile) fue de $/17.000” contó en un inicio, sin recordar si el monto era mensual o semanal. Fue entonces cuando Giani Cossio, su amigo de años, aclaró la situación y aseguró que se trataba de un pago semanal. “Eran semanales, yo vi tus recibos, facturas del reality”, agregó el conductor de ‘X no decirlo’.

Tras ello, Jibaja se animó a bromear con la argentina y exchica reality Flor Ortola sobre lo que ganaba en Chile. “Yo no sé qué haces aquí en Perú, mamita”, expresó entre risas.

Luego, la exmodelo de 45 años afirmó que en Perú no sintió que su trabajo haya sido valorado. “Yo amo mi país, no tengo nada personal con la gente, pero con los productores, con la gente que te contrata, el rubro es una ….., es nada. No valoran el trabajo”, declaró la peruana, quien formó parte del reality ‘Combate’.

Finalmente, el pódcast emitió algunas imágenes de la participación de Angie Jibaja en los realities chilenos, lo que la llevó a recordar esa etapa de su vida.

Angie Jibaja agradece a Romina Gachoy por ayudarla a reencontrarse con sus hijos

Angie Jibaja agradeció públicamente a Romina Gachoy, pareja de Jean Paul Santa María, a quien consideró una pieza clave para que pudiera reencontrarse con sus dos hijos luego de varios años.

“Quiero agradecerle muchísimo a Romina porque gracias a ella hemos estado en comunicación y me ha permitido tener la oportunidad de volver a ver a mis niños. Fue lo máximo, súper emotivo”, detalló la exmodelo en 'X no decirlo', quien aseguró que verse con sus hijos fue “el mejor día de su vida”.