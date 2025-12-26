HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Espectáculos

Angie Jibaja impacta al revelar que llegó a ganar $/17.000 en Chile y cuenta cómo lo hacía

Exmodelo Angie Jibaja aseguró que esa cifra la ganaba de manera semanal, lo que dejó sorprendidos a los conductores del pódcast ‘X no decirlo’. 

Angie Jibaja tiene 45 años y está por pocos días en Perú. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.
Angie Jibaja tiene 45 años y está por pocos días en Perú. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.

Angie Jibaja se encuentra nuevamente en Perú y se reencontró con sus dos hijos que tiene en común con Jean Paul Santa María con motivo de las fiestas navideñas. En medio de su estancia, la polémica exmodelo se presentó en el pódcast de YouTube ‘X no decirlo’, conducido por su amigo Giani Cossio, donde reveló detalles sorprendentes de su vida en Chile, país en el que reside desde hace varios años junto a su madre, Maggie Liza.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue cuando Angie Jibaja afirmó que llegó a ganar $/17.000 a la semana. Cabe recordar que, años atrás, participó en algunos realities show, donde alcanzó gran popularidad y se ganó el cariño del público chileno gracias a su personalidad extrovertida.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZA ENERGÉTICA Y MEDICINA CHAMÁNICA: MITOS, PRÁCTICAS Y VERDAD | ASTROMOOD CON FRANZ MURJAHN

“A nivel Perú, nada”, expresó ‘la chica de los tatuajes’ al comparar los ingresos que percibía en su país natal con los que obtenía en Chile.

PUEDES VER: Angie Jibaja hace un llamado para que no se exponga más a sus hijos: 'Eso también incluye a Romina'

lr.pe

Angie Jibaja revela que ganaba $/17.000 a la semana en Chile

Angie Jibaja aseguró que ganaba $17.000 a la semana en Chile, una cifra que equivalía cerca de $/70.000 mensuales. La revelación dejó sorprendidos a los conductores del pódcast, Giani Cossio, Ysrael Dreyfus y Flor Ortola.

“A nivel Perú, nada. Lo máximo que gané (en Chile) fue de $/17.000” contó en un inicio, sin recordar si el monto era mensual o semanal. Fue entonces cuando Giani Cossio, su amigo de años, aclaró la situación y aseguró que se trataba de un pago semanal. “Eran semanales, yo vi tus recibos, facturas del reality”, agregó el conductor de ‘X no decirlo’.

Tras ello, Jibaja se animó a bromear con la argentina y exchica reality Flor Ortola sobre lo que ganaba en Chile. “Yo no sé qué haces aquí en Perú, mamita”, expresó entre risas.

Luego, la exmodelo de 45 años afirmó que en Perú no sintió que su trabajo haya sido valorado. “Yo amo mi país, no tengo nada personal con la gente, pero con los productores, con la gente que te contrata, el rubro es una ….., es nada. No valoran el trabajo”, declaró la peruana, quien formó parte del reality ‘Combate’.

Finalmente, el pódcast emitió algunas imágenes de la participación de Angie Jibaja en los realities chilenos, lo que la llevó a recordar esa etapa de su vida.     

PUEDES VER: Romina Gachoy cuenta que Angie Jibaja se reencontró con sus hijos y terminó decepcionándolos 'No quieren verla'

lr.pe

Angie Jibaja agradece a Romina Gachoy por ayudarla a reencontrarse con sus hijos

Angie Jibaja agradeció públicamente a Romina Gachoy, pareja de Jean Paul Santa María, a quien consideró una pieza clave para que pudiera reencontrarse con sus dos hijos luego de varios años.

“Quiero agradecerle muchísimo a Romina porque gracias a ella hemos estado en comunicación y me ha permitido tener la oportunidad de volver a ver a mis niños. Fue lo máximo, súper emotivo”, detalló la exmodelo en 'X no decirlo', quien aseguró que verse con sus hijos fue “el mejor día de su vida”.

Notas relacionadas
Angie Jibaja hace un llamado para que no se exponga más a sus hijos: “Eso también incluye a Romina”

Angie Jibaja hace un llamado para que no se exponga más a sus hijos: “Eso también incluye a Romina”

LEER MÁS
Angie Jibaja agradece apoyo de Romina Gachoy para reencontrarse con sus hijos: “Es muy sacrificado el rol que ella tomó"

Angie Jibaja agradece apoyo de Romina Gachoy para reencontrarse con sus hijos: “Es muy sacrificado el rol que ella tomó"

LEER MÁS
Romina Gachoy cuenta que Angie Jibaja se reencontró con sus hijos y terminó decepcionándolos "No quieren verla"

Romina Gachoy cuenta que Angie Jibaja se reencontró con sus hijos y terminó decepcionándolos "No quieren verla"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Klug revela la carrera que su hijo mayor con Jefferson Farfán estudiará en Estados Unidos: “Estamos viendo para que postule”

Melissa Klug revela la carrera que su hijo mayor con Jefferson Farfán estudiará en Estados Unidos: “Estamos viendo para que postule”

LEER MÁS
Pamela López publica videollamada de Christian Cueva durante celebración navideña en aparente estado de ebriedad

Pamela López publica videollamada de Christian Cueva durante celebración navideña en aparente estado de ebriedad

LEER MÁS
Darinka Ramírez comparte la conmovedora reacción de su hija con Jefferson Farfán tras conocer su segundo embarazo

Darinka Ramírez comparte la conmovedora reacción de su hija con Jefferson Farfán tras conocer su segundo embarazo

LEER MÁS
Melissa Paredes sorprende a su hija con especial regalo en celebración navideña: ‘Moría por el rosa’

Melissa Paredes sorprende a su hija con especial regalo en celebración navideña: ‘Moría por el rosa’

LEER MÁS
Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo con emotivo mensaje: "El amor vuelve a florecer en mi vida"

Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo con emotivo mensaje: "El amor vuelve a florecer en mi vida"

LEER MÁS
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿El 24 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que establece la norma vigente

Horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima por Navidad: así funcionarán este 24 y 25 de diciembre

Belén, cuna de Jesucristo, vuelve a celebrar la Navidad tras dos años ensombrecidos por la guerra en Gaza

Espectáculos

Pamela Franco y Christian Cueva estrenan nueva canción y generan revuelo por la letra: “No come ni deja comer”

¡El agua más rica del Perú está de regreso! Agua Marina alista su retorno a los escenarios en 2026 tras pausa por atentados

Said Palao encara a gritos a Rosángela Espinoza en final de ‘Esto es guerra’ tras pedirle que no presione a Patricio Parodi: “Cállate, no te metas”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025