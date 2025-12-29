Tula Rodríguez revela que su hermana fue operada de emergencia: "Dolores intensos toda la noche"

Tula Rodríguez, actriz de la teleserie 'Los otros Concha', compartió con sus seguidores un delicado momento familiar al revelar que una de sus hermanas fue internada y operada de emergencia tras presentar fuertes dolores abdominales. La conductora cómica contó desde el hospital que los malestares, que se extendieron durante toda la noche, finalmente fueron diagnosticados como un problema en la vesícula que requirió intervención inmediata.

A través de sus historias de Instagram, la exvedette relató lo ocurrido y llevó tranquilidad al señalar que la operación fue exitosa. “Estaba comiendo un poquito fuerte, unas piedritas ahí, dolores intensos toda la noche. Así que se vino (al hospital) porque ya no aguantó y el doctor le dijo: ‘Vamos a sacar esa vesícula’ (…) pero gracias a Dios salió todo bien”, contó la conductora de televisión.

TE RECOMENDAMOS LIMPIEZA ENERGÉTICA Y MEDICINA CHAMÁNICA: MITOS, PRÁCTICAS Y VERDAD | ASTROMOOD CON FRANZ MURJAHN

Tula Rodríguez revela que su hermana fue perada de la vesícula

La también influencer acompañó a su hermana durante todo el proceso médico y mostró su apoyo compartiendo una imagen desde el hospital el pasado 28 de diciembre. En la fotografía, Tula Rodríguez aparece sosteniendo la mano de su familiar mientras esta se encontraba recostada en una camilla. La publicación estuvo acompañada de una breve pero emotiva descripción: “Mii hermanita linda”, escribió en una de sus historias de Instagram.

Si bien la presentadora no precisó cuál de sus tres hermanas fue la afectada, sí brindó detalles sobre el diagnóstico y la decisión médica de retirar la vesícula para evitar mayores complicaciones. Además, aprovechó el momento para enviar un mensaje reflexivo a sus seguidores, resaltando la importancia del bienestar físico. “Lo más importante es tener salud”, señaló.

PUEDES VER: Jorge Benavides se despide de las pantallas de ATV con emotivo mensaje en su último programa

¿Quiénes son las hermanas de Tula Rodríguez?

Tula Rodríguez tiene tres hermanas: Verónica, Lucila y Beatriz, quienes, a diferencia de ella, prefieren mantenerse alejadas del mundo del espectáculo. Aunque rara vez aparecen en televisión, la conductora ha mencionado en diversas ocasiones el rol fundamental que cumplen en su vida y el fuerte vínculo familiar que las une.

En una publicación realizada en 2019, Tula describió con humor y cariño la personalidad de cada una. “Mis bellas hermanas, las amo con todo mi corazón y les agradezco por todo su apoyo y gracias por soportarme. Verónica, la más arrebatada y me pegaba. Lucy se escapaba de mi mamá. Bety, la más aburrida, por tranquilita y obediente. Yo, la más metiche y chismosa porque todo le contaba a mi mamá”, escribió en aquel entonces.