Espectáculos

Tilsa Lozano pide perdón a Blanca Rodríguez tras recordar su pasado con Juan Manuel Vargas: “En esa época no tomaba conciencia”

La conductora de televisión impactó al revelar el arrepentimiento que carga desde hace años y dirigió un mensaje a la esposa de Juan Manuel Vargas.

Tilsa Lozano pide perdón a Blanca Rodríguez tras recordar su pasado con Juan Manuel Vargas: “En esa época no tomaba conciencia”
Tilsa Lozano pide perdón a Blanca Rodríguez tras recordar su pasado con Juan Manuel Vargas: “En esa época no tomaba conciencia”

La reciente participación de Tilsa Lozano en el programa El valor de la verdad generó un fuerte impacto mediático. Trece años después de exponer su vínculo con Juan Manuel Vargas, la exmodelo abrió un espacio para hablar del daño causado y sorprendió al referirse directamente a Blanca Rodríguez, a quien le ofreció disculpas por primera vez.

Durante el programa, Lozano reconoció que en ese momento actuó sin medir las consecuencias emocionales que podía generar en una familia ya establecida, lo que la llevó a expresar un arrepentimiento que no había manifestado públicamente.

Tilsa Lozano pide perdón a la esposa del ‘Loco’ Vargas

Tilsa Lozano inició su confesión con una frase contundente: “No es bonito, todos me dicen que ‘vas a pagar tu karma’. Creo que ya lo pagué, lo pagué multiplicado”. La modelo aseguró que, con el paso del tiempo, llegó a comprender la dimensión de sus actos, especialmente ahora que también es madre.

Luego, añadió: “En esa época no era mamá y no tomaba conciencia de lo que una mamá puede sentir. Hoy pido disculpas”. Sus palabras dejaron en silencio al set, pues fue la primera vez que dirigió un mensaje explícito a la esposa del exfutbolista.

La también influencer explicó que su perspectiva cambió tras experiencias dolorosas en el ámbito sentimental, como las infidelidades de Jackson Mora y Miguel Hidalgo, situaciones que la hicieron mirar su pasado con otros ojos.

Tilsa reconoce responsabilidad compartida con Juan Manuel Vargas

Aunque admitió sus errores, la conductora de 'La Noche Habla' aclaró que la responsabilidad de aquella historia no recayó exclusivamente en ella. “Por más que no sienta que yo haya sido la responsable absoluta, porque no… Yo no soy la negadora. Asumo mi responsabilidad donde hay una responsabilidad compartida”, sentenció.

