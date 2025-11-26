HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Tras dar la noticia en redes, usuarios criticaron a Natalie Vértiz: “La llevan para trabajar”

'Boufi' trabaja como nana con la Familia Eskenazi Vértiz hace más de 10 años. Foto: Composición LR/Instagram
'Boufi' trabaja como nana con la Familia Eskenazi Vértiz hace más de 10 años. Foto: Composición LR/Instagram

Natalie Vértiz siempre se ha caracterizado por tener emotivos detalles con su trabajadora de hogar, Rosmery Coveñas, a quien llama cariñosamente ‘Boufi’ y cuida a sus hijos desde hace más de diez años. Esta vez, la exmiss Perú anunció en sus historias en Instagram que su nana logró obtener la tan ansiada visa y ambas lo celebraron juntas.

Pero eso no fue todo. La esposa de Yaco Eskenazi le dio una tremenda noticia al confirmarle que ahora se irán de vacaciones al extranjero, demostrando públicamente, una vez más, la excelente relación que mantiene con su colaboradora. “Habemus vacaciones”, escribió la también conductora de televisión.

Natalie Vértiz y su nana, Boufi. Foto: Instagram.

Natalie Vértiz y su nana, Boufi. Foto: Instagram.

Natalie Vértiz anuncia que se llevará al extranjero a su nana tras obtener su visa

Natalie Vértiz conmovió a sus seguidores al revelar que llevará de vacaciones al extranjero a su querida ‘Boufi’ al extranjero, luego de que está última obtuviera su visa. Aunque no precisó a qué país viajarán, la modelo compartió la noticia en sus historias de Instagram, junto a una fotografía de ambas.  

"Visa aprobada para mi Boufi. Habemus vacaciones”, escribió la exintegrante de ‘Esto es Guerra’, gesto que fue aplaudido por los usuarios en las redes sociales. “Eso se llama confianza y saber valorar a quien te apoya y a la vez como una integrante más de tu familia. Bendiciones Nataly”, “Que grande son Naty y yaco por supuesto”, “Te felicito porque pocas personas tienen esa bondad que Dios te bendiga”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

No obstante, también surgieron críticas. Un grupo de usuarios cuestionó a la influencer al considerar que la celebración respondía únicamente a que su trabajadora podrá ahora acompañarlos para cuidar a sus hijos en el extranjero, y no un viaje de ‘vacaciones’ ya que tendría que trabajar

Nataly Vértiz y Jaco Eskenazi llenan de regalos a hija de su trabajadora

El año pasado, la hija de ‘Boufi’ cumplió 18 años y la pareja conformada por Nataly Vértiz y Yaco Eskenazi la sorprendió con tremendos regalos: dos bolsas de la marca de joyas europea Pandora y una inmensa torta.

La misma trabajadora del hogar compartió las imágenes en sus redes sociales y agradeció el gesto que tuvo la pareja hacia su hija. “Muchas gracias por todo, mi familia Eskenazi Vértiz, gracias por tan lindo detalle hacia mi hija en sus 18 años. Tenía 7 años cuando llegamos a sus vidas, ahora ya 18”, escribió ‘Boufi’.

