Ernesto Pimentel rompe su silencio frente a las críticas por la entrevista a Christian Cueva y Pamela Franco: "No soy juez"

El conductor de 'Esta Noche' aclaró que no hubo intenciones de querer "lavarle la cara" al futbolista, y que la entrevista estuvo enfocada en la relación de pareja de ambos personajes. 

Ernesto Pimentel habló de la polémica tras la entrevista a Christian Cueva y Pamela Franco. Foto: Composición LR/América TV
El comediante y presentador de televisión Ernesto Pimentel se pronunció acerca de la polémica entrevista a Christian Cueva y Pamela Franco en 'Esta Noche', la cual, desató una serie de comentarios y críticas en las redes sociales. El destacado conductor decidió no quedarse callado y se defendió señalando que su propósito no era actuar como una especie de juez, ni tampoco "lavarle la cara" al popular 'Aladino' en torno a sus temas mediáticos.

"Ya quisiera tener ese poder. (...) No he estudiado para ser fiscal, no es mi intención ser juez", sostuvo en una entrevista con 'En Escena' de RPP, Además, resaltó que su rol es el de ser un comunicador que brinda un espacio en televisión a figuras que desean expresarse, y que son los televidentes los que deciden a quién respaldar o no. "Soy comunicador, pongo a la persona en la palestra y el que decide al final es el público", dijo.

PUEDES VER: La ‘Chola Chabuca’ entrega premio a Christian Cueva y Pamela Franco como “la pareja del 2025” y las redes explotan: “El chiste del año”

Ernesto Pimentel se defiende de las críticas por entrevista a Cueva y Franco

De esa misma forma, Pimentel explicó que debido a la seriedad legal de algunos asuntos personales del futbolista, se optó por no cuestionarle directamente sobre temas en específico durante la entrevista. Cabe recordar que entre Cueva y su expareja y madre de sus hijos, Pamela López, existen cuestiones legales aún no resueltas. "Hay temas judicializados que no se pueden tocar y esas condiciones deben respetarse", indicó para el medio radial.

Sin embargo, aseguró que en el espacio sí se llegaron a tocar otros asuntos más 'ligeros' de su vida privada, pero centrándolos en su relación con Franco. “Hay situaciones legales que se expresan, pero me enfoqué en la pareja Pamela Franco y Cristian Cueva porque ese era el camino del tema”, aclaró, defendiéndose así de los cuestionamientos que señalaban que no fue lo bastante incisivo con sus invitados.

Como se conoce, durante la extensa entrevista la 'Chola Chabuca', su personaje, les entregó el premio como 'La mejor pareja del 2025'; algo que fue muy comentado por usuarios en redes, quienes calificaron el acto como 'fuera de lugar', debido a la manera controversial en que Franco y Cueva iniciaron su romance. "La mejor lavandería", sentenciaron.

