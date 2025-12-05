HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Daniela Cillóniz cuestiona a Tilsa Lozano por mención al 'Loco' Vargas en 'El valor de la verdad': "Eso ya pasó"

Daniela Cillóniz expresó su molestia tras conocer que Tilsa Lozano volverá a hablar del ‘Loco’ Vargas en 'El valor de la verdad'. Además, consideró que su amiga debería centrarse en episodios recientes de su vida, como su separación de Jackson Mora.

Daniela Cillóniz criticó la participación de Tilsa Lozano en EVDLV Foto: Composición LR
Daniela Cillóniz criticó la participación de Tilsa Lozano en EVDLV Foto: Composición LR

Daniela Cillóniz no se quedó callada y expresó su incomodidad tras escuchar el adelanto de la próxima edición de 'El valor de la verdad', donde su amiga Tilsa Lozano brindará nuevas declaraciones sobre Juan Manuel 'Loco' Vargas en su tercer regreso al sillón rojo. Cillóniz señaló que está cansada de que la exvengadora reviva su relación clandestina con el exjugador de la selección. "Meter al 'Loco' Vargas, ¿Ya para qué?, comentó. Además, recordó que actualmente el exfutbolista tiene una familia consolidada y años intentando dejar atrás aquel escándalo. 

Para la periodista, insistir en hablar sobre la relación sentimental con Vargas - pese a que él estaba casado con Blanca Rodríguez - solo alimenta a los 'haters'. Considera que Lozano debería enfocarse en contar su historia reciente, como su separación con Jackson Mora. Cillóniz también señaló que Tilsa debió poner límites en la entrevista, tal como ocurrió en su conversación con Magaly Medina, donde Latina TV prohibió abordar su romance con el exseleccionado.

¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Tilsa Lozano revela detalles sobre Juan Vargas y Jackson Mora en su regreso a ‘El valor de la verdad’: 'Familia es un sueño que siempre quise'

lr.pe

Daniela Cillóniz cuestiona a Tilsa Lozano 

El regreso de Tilsa Lozano al 'El valor de la verdad', conducido por Beto Ortiz, ha generado expectativa, pero también críticas. Su amiga, Daniela Cillóniz, comentó: “Eso ya pasó (su romance con Vargas), que hable de Jackson (Mora), que cuente su verdad, todo lo que pasó, sintió, las traiciones que le hizo, la verdad de su separación porque hay muchas dudas, pero meter al ‘Loco’... él tiene hijos grandes, está con su mujer que le perdonó tanto, ha tratado de sacar adelante su familia, ya para qué referirse a él. 

La exmodelo también cuestionó que revele nuevos detalles de su relación clandestina con el exfutbolista. "Otra vez decir que lo amó, que se enamoró es darle comidilla a Magaly (Medina) y a los haters. Así como la vez que fue entrevistada por Magaly que puso la cláusula de que no le pregunten por él, debió hacerlo con Beto. Ni modo, tendrá que volver a apechugar”, expresó.

PUEDES VER: Tilsa Lozano rompe su acta de divorcio y estalla en emoción: '¡Qué hermosa noticia!'

lr.pe

Tilsa Lozano regresa a 'El valor de la verdad' 

Tilsa Lozano regresará al temido sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ este domingo 7 de diciembre, doce años después de su explosiva aparición donde expuso los detalles de su relación clandestina con Juan Manuel ‘loco’ Vargas, quien en aquel entonces estaba casado con Blanca Rodríguez. Hoy, tras el fin de su matrimonio con Jackson Mora, la exmodelo vuelve para revelar episodios aún desconocidos de su vida. 

En el adelanto del programa, la conductora de 'La noche habla' describe fuertes momentos de agresión física. "Me baja de los pelos, me quita toda la ropa y me revienta a golpes", declaró, sin revelar la identidad del agresor. En otro fragmento, se escucha a una Tilsa afligida: “Yo sí lo amé, yo sí me comprometí, yo sí lo di todo. A mí me dolió muchísimo lo que él hizo". 

