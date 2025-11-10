Karla Bacigalupo y Fátima Bosch publicaron un video en sus respectivas cuentas de Instagram negando todo tipo de especulación sobre una posible enemistad. | Foto: composición LR/Instagram

Luego de que se difundiera en varios medios una supuesta mala relación entre ambas, Karla Bacigalupo y Fátima Bosch salieron al frente para desmentir todo tipo de acusaciones o comentarios sobre una posible rivalidad o enemistad. Ambas candidatas, representantes de Perú y México en el certamen de belleza Miss Universo, publicaron un video conjunto desde sus cuentas de Instagram, en el que hablaron directamente sobre el tema y buscaron aclarar los malentendidos o polémicas.

El gesto de Fátima Bosch hacia Karla Bacigalupo, ocurrido el 7 de noviembre —cuando le bajó el brazo mientras la representante peruana la saludaba—, fue interpretado como una muestra de ''tensión'' entre ambas, lo que provocó una ola de comentarios en redes sociales y programas de espectáculos, y generó especulaciones sobre una ''posible enemistad'' entre las dos candidatas a Miss Universo.

La respuesta de ambas representantes de Miss Universo

En el video publicado en sus respectivas cuentas de Instagram, Karla Bacigalupo y Fátima Bosch desmintieron los rumores sobre una supuesta mala relación entre ellas y zanjaron el tema de la manera más amistosa posible, evidenciando la buena relación que existía en ese momento, cuando decidieron grabar juntas un video.

''Vamos a hacer este video de una manera rápida para decirle a todos que nos llevamos bien. Hemos visto que hay mucha rivalidad entre nuestros países. No al hate. Decían que yo le metí un manotazo a Karla y no sé cuándo pasó. Los invito a que no pongan fake news. Aquí nos llevamos muy bien'', expresó Fátima Bosch al lado de Bacigalupo.

Asimismo, la representante de México resaltó las cualidades personales de Karla Bacigalupo y afirmó que mantiene una buena convivencia con todas sus compañeras y candidatas del certamen: ''Hay una convivencia súper cool con todas las niñas. Llegó la oportunidad de conocer a Karla y es súper cool, súper inteligente. México y Perú llévense bien, aquí todo good'', dijo la candidata mexicana.

La postura de Karla Bacigalupo

La representante peruana, Karla Bacigalupo, respaldó lo dicho por su compañera sobre la buena relación que mantienen y, además, invitó a los medios de comunicación a hacer cualquier consulta directamente. “Si tienen dudas, pregunten. Nosotras, encantadas de responder. Nos llevamos muy bien. Todos los países estamos recién conociéndonos”, expresó Bacigalupo.

Finalmente, Fátima Bosch cerró con un mensaje reflexivo, donde invitó a no dejarse llevar por las noticias falsas y a priorizar el respeto en medio de la controversia: ''No crean en las fake news. Todas nos llevamos súper bien. Y es increíble poder conocer mujeres empoderadas llenas de luz. Promuevan hechos, no rumores'', sentenció.