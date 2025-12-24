HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     
Espectáculos

Patricio Parodi se pronuncia tras perder los papeles contra Said Palao y revela qué ocurrió con Rosángela en la final de 'Esto es guerra'

Tras la polémica final de Esto es guerra, Patricio Parodi explicó que su fuerte reacción con Said Palao se dio en medio de la adrenalina de la final de 'Esto es guerra' y explicó qué pasó con Rosángela Espinoza.

Pato Parodi perdió la final de 'Esto es guerra'. Foto: composición LR/América TV
Pato Parodi perdió la final de 'Esto es guerra'. Foto: composición LR/América TV

Patricio Parodi se pronunció tras la polémica que protagonizó durante la final de infarto de 'Esto es guerra', luego de que su equipo, los ‘Guerreros’, perdiera frente a los ‘Combatientes’. El chico reality realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Kick, en el que señaló que su fuerte reacción contra su compañero Said Palao fue por la exigencia física extrema del reto. Además, explicó qué pasó con Rosángela Espinoza.

Durante el en vivo, el 'Pato' Parodi se refirió específicamente al instante en que debía levantar un pesado medallón de más de 100 kilos, una prueba clave mientras competía contra Kevin Díaz. “Mi reacción fue por la adrenalina del momento”, aseguró el exchico reality, quien comparó la situación con un partido de fútbol.

TE RECOMENDAMOS

LECTURA DE CARTAS EN VIVO | AMOR, TRABAJO Y DECISIONES PARA EL 2026 | ASTROMOOD

PUEDES VER: Kevin Díaz se pronuncia tras vencer a Patricio Parodi en ‘Esto es guerra’ y campeonar con los combatientes: 'Siempre hasta el final'

lr.pe

Patricio Parodi aclara qué pasó tras perder los papeles contra Said Palao

El también influencer explicó que el altercado con Said Palao se dio en medio de la desesperación por completar el circuito final. En su transmisión, relató con detalles lo ocurrido y reconoció que alzó la voz contra su compañero en busca de apoyo distinto al que estaba recibiendo. “Hay un momento en el que yo grito a Said porque es ‘fútbol’, pero nosotros nos mentamos la madre”, comentó.

Parodi señaló que incluso se quitó el collarín del medallón para expresar su frustración, pidiéndole a Said otro tipo de indicación que lo ayude mentalmente a completar la prueba. Para él, se trató de una reacción espontánea, producto del cansancio, la presión y la euforia del momento final de 'Esto es guerra', más que de un conflicto personal con su compañero de equipo.

PUEDES VER: Said Palao encara a gritos a Rosángela Espinoza en final de ‘Esto es guerra’ tras pedirle que no presione a Patricio Parodi: 'Cállate, no te metas'

lr.pe

'Pato' Parodi se pronuncia sobre el tenso momento entre Said y Rosángela

Otro de los momentos que generó controversia fue el grito que Said Palao le dio a Rosángela Espinoza, situación que también fue aclarada por Patricio Parodi. Según explicó, la popular 'Chica selfie' intentó darle una recomendación al esposo de Alejandra Baigorria cómo levantar el medallón, ya que ese detalle podía marcar la diferencia en el enfrentamiento contra Kevin Díaz. Fue en ese instante cuando se produjo la reacción del competidor.

“Es más, en ese video yo lo put** a Said: ‘carajo, no se puede así’, y a los cinco segundos, Rosángela le dice que lo haga así y Said voltea y le dice: ‘Cállate, mier**", contó Patricio.

Parodi señaló que todo ocurrió en cuestión de segundos y bajo una carga emocional extrema. “Estás en la parte final del circuito, en una final con adrenalina, con la fuerza, la euforia”, expresór. Asimismo, manifestó su deseo de que Rosángela no haya tomado el comentario como una falta de respeto. “Espero que ella entienda que esto es como un partido de fútbol”, agregó.

Notas relacionadas
Kevin Díaz se pronuncia tras vencer a Patricio Parodi en ‘Esto es guerra’ y campeonar con los combatientes: “Siempre hasta el final”

Kevin Díaz se pronuncia tras vencer a Patricio Parodi en ‘Esto es guerra’ y campeonar con los combatientes: “Siempre hasta el final”

LEER MÁS
Patricio Parodi pierde los papeles en vivo y enfurece con la producción de 'Esto es guerra' antes de ser derrotado por Kevin Díaz en la final

Patricio Parodi pierde los papeles en vivo y enfurece con la producción de 'Esto es guerra' antes de ser derrotado por Kevin Díaz en la final

LEER MÁS
Patricio Parodi fue suspendido de Esto es guerra por no cumplir con descanso médico y reality juvenil lidera el rating en la semifinal

Patricio Parodi fue suspendido de Esto es guerra por no cumplir con descanso médico y reality juvenil lidera el rating en la semifinal

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mauricio Diez Canseco sorprende a sus ocho hijos y novia argentina con costosos regalos por navidad: perfumes, gafas de marca y más

Mauricio Diez Canseco sorprende a sus ocho hijos y novia argentina con costosos regalos por navidad: perfumes, gafas de marca y más

LEER MÁS
Bruno Pinasco se despide de 'Cinescape' tras 25 años: el programa de cine más longevo de la TV peruana dice adiós

Bruno Pinasco se despide de 'Cinescape' tras 25 años: el programa de cine más longevo de la TV peruana dice adiós

LEER MÁS
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS
Said Palao encara a gritos a Rosángela Espinoza en final de ‘Esto es guerra’ tras pedirle que no presione a Patricio Parodi: “Cállate, no te metas”

Said Palao encara a gritos a Rosángela Espinoza en final de ‘Esto es guerra’ tras pedirle que no presione a Patricio Parodi: “Cállate, no te metas”

LEER MÁS
Patricio Parodi pierde los papeles en vivo y enfurece con la producción de 'Esto es guerra' antes de ser derrotado por Kevin Díaz en la final

Patricio Parodi pierde los papeles en vivo y enfurece con la producción de 'Esto es guerra' antes de ser derrotado por Kevin Díaz en la final

LEER MÁS
Sol Carreño anuncia su salida definitiva de ‘Cuarto Poder’ y da conmovedor mensaje a televidentes: “Hay que reflexionar bien”

Sol Carreño anuncia su salida definitiva de ‘Cuarto Poder’ y da conmovedor mensaje a televidentes: “Hay que reflexionar bien”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Receta de pavo navideño: ¿cuánto tiempo necesita hornear, según su peso?

Tráfico en Lima hoy EN VIVO: reporte de accidentes, calles congestionadas y estado del tránsito vehicular a pocas horas de Navidad

Iquitos: capturan a dos integrantes de la banda Los Caramelos de Masusa vinculada al tráfico ilícito de drogas

Espectáculos

Pamela Franco y Christian Cueva estrenan nueva canción y generan revuelo por la letra: “No come ni deja comer”

¡El agua más rica del Perú está de regreso! Agua Marina alista su retorno a los escenarios en 2026 tras pausa por atentados

Said Palao encara a gritos a Rosángela Espinoza en final de ‘Esto es guerra’ tras pedirle que no presione a Patricio Parodi: “Cállate, no te metas”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025