Patricio Parodi se pronunció tras la polémica que protagonizó durante la final de infarto de 'Esto es guerra', luego de que su equipo, los ‘Guerreros’, perdiera frente a los ‘Combatientes’. El chico reality realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Kick, en el que señaló que su fuerte reacción contra su compañero Said Palao fue por la exigencia física extrema del reto. Además, explicó qué pasó con Rosángela Espinoza.

Durante el en vivo, el 'Pato' Parodi se refirió específicamente al instante en que debía levantar un pesado medallón de más de 100 kilos, una prueba clave mientras competía contra Kevin Díaz. “Mi reacción fue por la adrenalina del momento”, aseguró el exchico reality, quien comparó la situación con un partido de fútbol.

Patricio Parodi aclara qué pasó tras perder los papeles contra Said Palao

El también influencer explicó que el altercado con Said Palao se dio en medio de la desesperación por completar el circuito final. En su transmisión, relató con detalles lo ocurrido y reconoció que alzó la voz contra su compañero en busca de apoyo distinto al que estaba recibiendo. “Hay un momento en el que yo grito a Said porque es ‘fútbol’, pero nosotros nos mentamos la madre”, comentó.

Parodi señaló que incluso se quitó el collarín del medallón para expresar su frustración, pidiéndole a Said otro tipo de indicación que lo ayude mentalmente a completar la prueba. Para él, se trató de una reacción espontánea, producto del cansancio, la presión y la euforia del momento final de 'Esto es guerra', más que de un conflicto personal con su compañero de equipo.

'Pato' Parodi se pronuncia sobre el tenso momento entre Said y Rosángela

Otro de los momentos que generó controversia fue el grito que Said Palao le dio a Rosángela Espinoza, situación que también fue aclarada por Patricio Parodi. Según explicó, la popular 'Chica selfie' intentó darle una recomendación al esposo de Alejandra Baigorria cómo levantar el medallón, ya que ese detalle podía marcar la diferencia en el enfrentamiento contra Kevin Díaz. Fue en ese instante cuando se produjo la reacción del competidor.

“Es más, en ese video yo lo put** a Said: ‘carajo, no se puede así’, y a los cinco segundos, Rosángela le dice que lo haga así y Said voltea y le dice: ‘Cállate, mier**", contó Patricio.

Parodi señaló que todo ocurrió en cuestión de segundos y bajo una carga emocional extrema. “Estás en la parte final del circuito, en una final con adrenalina, con la fuerza, la euforia”, expresór. Asimismo, manifestó su deseo de que Rosángela no haya tomado el comentario como una falta de respeto. “Espero que ella entienda que esto es como un partido de fútbol”, agregó.